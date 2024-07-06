Что такое абандон?

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Абандон — это отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика с целью получения страховой выплаты в размере полной страховой суммы.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Обычно абандон применяется при страховании имущества, когда оно не подлежит восстановлению после страхового случая или его восстановление экономически нецелесообразно. В этом случае страхователь может отказаться от своего права собственности на повреждённое имущество и передать его страховщику. Страховщик, в свою очередь, выплачивает страхователю полную страховую сумму.

Однако для того, чтобы получить выплату по абандону, страхователь должен выполнить определённые условия, которые могут различаться в зависимости от условий договора страхования. Например, он должен уведомить страховщика о наступлении страхового случая и следовать всем инструкциям страховщика.

Важно отметить, что абандон является правом, а не обязанностью страхователя. Он может выбрать другой вариант действий, например, ремонт или замену повреждённого имущества.