Основы морского страхования

Развитие торгового мореплавания тесно связано с активным развитием мировой торговли, которая в основном осуществляется морским транспортом. Для перевозки грузов используются суда, которые нанимаются третьими лицами, не являющимися их собственниками. Это приводит к разделению интересов в отношении сохранности судов и грузов, что, в свою очередь, способствует специализации морского страхования:
* страхованию грузов (КАРГО);
* страхованию судов (КАСКО);
* страхованию ответственности судовладельцев.
Страховой интерес в морском страховании регулируется Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.