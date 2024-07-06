Основы морского страхования

0:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Развитие торгового мореплавания тесно связано с активным развитием мировой торговли, которая в основном осуществляется морским транспортом. Для перевозки грузов используются суда, которые нанимаются третьими лицами, не являющимися их собственниками. Это приводит к разделению интересов в отношении сохранности судов и грузов, что, в свою очередь, способствует специализации морского страхования:

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* страхованию грузов (КАРГО);

* страхованию судов (КАСКО);

* страхованию ответственности судовладельцев.

Страховой интерес в морском страховании регулируется Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации.