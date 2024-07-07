В Тюменской области наблюдается рост вакансий в страховой сфере из-за повышенного спроса на страхование рисков

В Тюмени вырос спрос на работников сферы страхования

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

Тюменские работодатели стали активнее нанимать работников в сфере страхования. Количество вакансий в этой области увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом. Представители Сбербанка пояснили, что это связано с растущим спросом со стороны физических лиц на осознанное страхование своих рисков.

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Особенно популярным стало рисковое страхование, которое обеспечивает защиту имущества, домов, квартир от различных неприятностей, таких как пожары, затопления, а также от гражданской ответственности. Кроме того, клиенты предпочитают страховать свои банковские счета и карты от мошенничества и выбирают программы страхования здоровья, отмечают эксперты.

Также наблюдается увеличение спроса на вакансии в таких профессиональных сферах, как "Наука, образование" (+42%), "Маркетинг, реклама, PR" (+33%), "Финансы, бухгалтерия" (+27%), "Искусство, развлечения, массмедиа" (+26%) и "Закупки" (+23%).

Летний сезон способствует росту спроса на работников, так как бизнес испытывает острую потребность в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. Конкуренция среди работодателей за квалифицированных специалистов возрастает, что приводит к увеличению сроков найма и расходов на подбор персонала, сообщает РБК.