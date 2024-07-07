Страхование туристов: как выбрать правильную программу и избежать неприятных сюрпризов

Виды туристических страховок: что нужно знать каждому путешественнику

2:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Организация отдыха требует ответственного подхода. Туристам всегда предлагают оформить страховку. Роспотребнадзор разъяснил виды и особенности страховых программ.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Согласно статье 17 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", страхование в туризме обязательно.

Медицинская страховка помогает минимизировать возможные риски и расходы при внезапных заболеваниях. На курортах туристам могут грозить акклиматизация, изменение режима питания и травмоопасные развлечения, что увеличивает риск несчастных случаев.

Медицинское страхование — это добровольная мера защиты туристов от внезапных заболеваний или несчастных случаев. За границей медицинские услуги придется оплачивать самостоятельно.

Страхование от несчастных случаев предполагает выплату при возникновении самого факта несчастного случая или болезни. В зависимости от политики компании страховыми случаями могут считаться: временная нетрудоспособность, ожоги II и III степени, постоянная нетрудоспособность (инвалидность), смерть пострадавшего.

Страхование гражданской ответственности туриста предусматривает выплату третьему лицу, пострадавшему по неосторожности туриста. Это рекомендовано для тех, кто выезжает за границу для активного отдыха или занятий экстремальными видами спорта.

Страхование багажа покрывает утрату вещей в результате авиаперелёта, стихийного бедствия, пожара, ДТП, взрыва или действий злоумышленников.

Страхование от "невыезда" компенсирует финансовые затраты на организацию поездки в случае невозможности отправиться в путешествие из-за непредвиденных обстоятельств, таких как болезнь страхователя, близкого родственника или повестка в суд, военкомат.

Страховщик может устанавливать дополнительные события, при наступлении которых возникает обязанность выплаты страхователю. Давление на туристов при принятии решения о приобретении страховки является нарушением законодательства о защите прав потребителей, сообщает портал vestitula.ru.