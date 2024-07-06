Почти половина россиян проводят отпуск с детьми, а треть родителей нуждаются в отдыхе после "отдыха"

63% родителей мечтают об одиночестве после отпуска с детьми

2:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно данным опроса, проведённого СК "АльфаСтрахование" среди жителей крупных городов России, 47,3% россиян отдыхают вместе с детьми. Из них 31,2% отмечают, что проводят отдых настолько активно, что по возвращении им нужно несколько дней на восстановление, лежа на диване.

Фото: commons.wikimedia.org by Mojpe, CC0

Ежегодно 26,6% родителей отправляют своих детей в лагеря на время собственного отпуска, а 21% — к бабушкам и дедушкам. При этом 5,1% родителей предпочитают отдыхать поочередно, чтобы иметь возможность отдохнуть без детей.

Отдохнуть в одиночестве мечтают 63,8% родителей, но у большинства это не получается. Треть опрошенных после отпуска с детьми жаждут хотя бы нескольких дней в тишине.

Среди тех, кто отправляется в отпуск с детьми, 39,7% выбирают отдых на море, 24,3% — горные курорты, 19,7% — санатории, и 11,3% отправляются в походы. Также родители проводят отпуск на дачах и в городах, посещая экскурсии и музеи.

Заранее планируют развлечения для детей 68,1% родителей, 21% ориентируются на месте, а почти 11% берут с собой всё необходимое для базовых развлечений.

Наибольшие опасения родителей в отпуске связаны с пищевыми отравлениями и кишечными инфекциями — 43,9%. За ними следуют страх простуд — 33,7%, несчастных случаев и травм — 33,6%, укусов животных и насекомых — 28,6%. Также родители опасаются солнечных ожогов, плохого настроения ребенка и длительной адаптации к новому месту.

Чтобы минимизировать риски, 24,7% родителей покупают страховку, и 82,3% из них как минимум один раз пользовались ею во время отпуска с детьми.