Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В аэропортах Турции ужесточат правила досмотра пассажиров
Дождь прошёл — пора за прополку? Почему этого делать не стоит
Устрицы помогают избавиться от лишнего веса
Необычное применение майонеза: уход за автомобилем
Как сохранить pH кожи в норме: советы дерматолога
Рынок въездного туризма в Китае продолжает расти
Плющенко: "Трусова может вернуться и выступать на хорошем уровне"
Толпа в Сеуле встретила Дэдпула и Росомаху водомётами
Сотрудник с аутистическим расстройством выиграл суд против разработчиков Star Citizen
Топ-10 страховщиков с наибольшим числом жалоб на ОСАГО в 2023 году: рейтинг от Банка России

ЦБ представил рейтинг страховщиков с наибольшим числом жалоб на ОСАГО

1:48
Страхование

Банк России составил рейтинг страховщиков по количеству жалоб на ОСАГО, основываясь на данных за 2023 год.

ЦБ представил рейтинг страховщиков с наибольшим числом жалоб на ОСАГО
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Компании в рейтинге распределены по уровню индикатора потребительского риска — от большего к меньшему. Этот индикатор вычисляется как отношение числа жалоб, поступивших в Банк России на конкретного страховщика, к каждые 10 тысяч заключённых договоров страхования. В ЦБ уточнили, что учитывались только те жалобы, по которым подтвердились нарушения прав потребителей. Компании с одной жалобой в рейтинг не включались.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

  1. "Спасские ворота" (индикатор 2,97407)
  2. "ИНСАЙТ" (1,91975)
  3. "БАСК" (1,24003)
  4. "Абсолют Страхование" (0,74861)
  5. "Росгосстрах" (0,69198)
  6. "Совкомбанк Страхование" (0,59104)
  7. "Армеец" (0,44876)
  8. "ЕВРОИНС" (0,41678)
  9. "Энергогарант" (0,34525)
  10. ВСК (0,32047)

В Банке России отметили, что эта информация поможет автовладельцам выбрать надёжного страховщика, а страховым компаниям их позиция в рейтинге должна послужить стимулом для улучшения работы с клиентами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак

Когда речь заходит о самых умных и поддающихся дрессировке породах собак, на ум сразу приходит немецкая овчарка. Однако вопреки распространённому мнению, это не самая способная к обучению порода. Давайте разберёмся, кто же занимает первое место по дрессировке среди четвероногих питомцев.

Озадачены, какая собака самая умная?
Как эффективно худеть с помощью ходьбы: рекомендации эксперта
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась в обратным эффектом санкций
Верка Сердючка не хочет выступать за Украину: что стоит за отказом от концерта
Вкуснейший фруктовый коктейль с ягодами и кефиром: самый полезный летний напиток
Вкуснейший фруктовый коктейль с ягодами и кефиром: самый полезный летний напиток
Последние материалы
Алла Пугачёва с семьёй приедет в Юрмалу: подготовка и меры безопасности
ЦБ представил рейтинг страховщиков с наибольшим числом жалоб на ОСАГО
Затонувший в Эгейском море более 2000 лет назад корабль оказался полон сокровищ
Способы борьбы с тревожностью и стрессом
Частая езда на высоких оборотах может убить ваш двигатель: как этого избежать
Почему английская булавка помогает герани цвести ярче?
Анапа разочаровала: неприятный запах и прохладная вода пугают туристов
Кардиолог Дармор: Просмотр матчей сборной Англии на Евро опасен для здоровья
В Заволжье возобновлена работа бывшего завода немецкой компании Leoni AG
Удивительные факты о сериале Fallout: камео, пасхалки и ретро-технологии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников