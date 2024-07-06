Топ-10 страховщиков с наибольшим числом жалоб на ОСАГО в 2023 году: рейтинг от Банка России

Банк России составил рейтинг страховщиков по количеству жалоб на ОСАГО, основываясь на данных за 2023 год.
Компании в рейтинге распределены по уровню индикатора потребительского риска — от большего к меньшему. Этот индикатор вычисляется как отношение числа жалоб, поступивших в Банк России на конкретного страховщика, к каждые 10 тысяч заключённых договоров страхования. В ЦБ уточнили, что учитывались только те жалобы, по которым подтвердились нарушения прав потребителей. Компании с одной жалобой в рейтинг не включались.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
В Банке России отметили, что эта информация поможет автовладельцам выбрать надёжного страховщика, а страховым компаниям их позиция в рейтинге должна послужить стимулом для улучшения работы с клиентами.
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