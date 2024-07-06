Топ-10 страховщиков с наибольшим числом жалоб на ОСАГО в 2023 году: рейтинг от Банка России

ЦБ представил рейтинг страховщиков с наибольшим числом жалоб на ОСАГО

1:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Банк России составил рейтинг страховщиков по количеству жалоб на ОСАГО, основываясь на данных за 2023 год.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Компании в рейтинге распределены по уровню индикатора потребительского риска — от большего к меньшему. Этот индикатор вычисляется как отношение числа жалоб, поступивших в Банк России на конкретного страховщика, к каждые 10 тысяч заключённых договоров страхования. В ЦБ уточнили, что учитывались только те жалобы, по которым подтвердились нарушения прав потребителей. Компании с одной жалобой в рейтинг не включались.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

"Спасские ворота" (индикатор 2,97407) "ИНСАЙТ" (1,91975) "БАСК" (1,24003) "Абсолют Страхование" (0,74861) "Росгосстрах" (0,69198) "Совкомбанк Страхование" (0,59104) "Армеец" (0,44876) "ЕВРОИНС" (0,41678) "Энергогарант" (0,34525) ВСК (0,32047)

В Банке России отметили, что эта информация поможет автовладельцам выбрать надёжного страховщика, а страховым компаниям их позиция в рейтинге должна послужить стимулом для улучшения работы с клиентами.