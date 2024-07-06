Природные катаклизмы и автомобили: что делать при повреждениях и как получить страховую выплату

Как получить компенсацию за ущерб авто от урагана: советы страховщиков

2:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

С начала лета столица и другие города России периодически подвергаются тропическим ливням и ураганам. Такие природные катаклизмы часто наносят ущерб автомобилям. Страховой Дом ВСК подготовил памятку, разъясняющую, кто может рассчитывать на компенсацию, стоит ли подавать в суд на управляющую компанию или коммунальные службы, и можно ли компенсировать ущерб здоровью водителя и пассажиров в результате ДТП, вызванного плохими погодными условиями.

Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, PDM

Что делать, если у автовладельца есть только полис ОСАГО

Полис ОСАГО страхует гражданскую ответственность водителя, но не само транспортное средство. Поэтому, если автомобиль пострадал от ливней, ураганов или града, ОСАГО не покроет ущерб. Однако возможность получения компенсации всё же есть, хотя и редко и без участия страховщика.

Например, если дерево упало на автомобиль во время урагана во дворе жилого дома, владелец может обратиться в суд за компенсацией с управляющей компании, обслуживающей этот участок. Если будет доказано, что дерево было аварийным до падения, решение будет в пользу автовладельца. В противном случае в компенсации откажут. При объявлении режима ЧС компенсация также не предусмотрена, так как действуют обстоятельства непреодолимой силы.

Что делать, если у автовладельца есть КАСКО

На компенсацию могут рассчитывать владельцы КАСКО с расширенным перечнем рисков. Программы мини-КАСКО, покрывающие только ДТП или угон, не включают ущерб от природных катаклизмов. В остальных случаях нужно собрать стандартный пакет документов для страховой компании, включая справку от территориального органа МЧС России или Росгидромета. На основании оценки ущерба страховая компания выдаст направление на ремонт. Важно отметить, что страхователь не должен быть виновником происшествия, например, он должен избегать затопленных районов.

Что делать, если автомобилист пострадал из-за стихии

Природные катаклизмы часто вызывают ДТП, жертвами которых становятся водители и пассажиры. В таких случаях компенсация от страховой компании возможна только при наличии в полисе КАСКО с опцией страхования от несчастного случая с водителем или пассажиром.