Что такое паушальный полис?

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Паушальный полис — это вид договора страхования, который предусматривает выплату фиксированной суммы при наступлении страхового случая. Такой полис обычно используется для страхования имущества или ответственности на определённую сумму.

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В отличие от классических страховых полисов, где сумма выплаты зависит от размера ущерба, паушальный полис обеспечивает гарантированный размер компенсации при возникновении определённых событий. Это упрощает процесс получения возмещения и может быть удобным вариантом для некоторых видов страхования.

Однако стоит учесть, что такой полис может иметь ограничения по покрытию рисков и не всегда учитывает индивидуальные особенности объекта страхования. Поэтому перед выбором такого полиса рекомендуется тщательно изучить условия и сравнить с другими предложениями на рынке.