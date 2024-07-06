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Почему социальная пенсия по старости прекращается при трудоустройстве и как этого избежать

Эксперт объяснил, при каких условиях пенсионеров могут лишить пенсии

1:29
Страхование

Человек, не набравший достаточного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) или стажа для назначения страховой пенсии, становится получателем социальной пенсии по старости. Однако важно учитывать, что эта выплата прекращается, если пенсионер устроится на работу. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт объяснил, при каких условиях пенсионеров могут лишить пенсии
Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru, CC BY-SA 4.0

"Социальная пенсия по старости не выплачивается человеку в период, когда он подлежит обязательному пенсионному страхованию. Соответственно, если он трудоустроится, то выплата прекратится. То же касается ситуации если получатель этого вида пенсии оформит статус индивидуального предпринимателя, так как будет обязан уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование", — рассказал эксперт.

С самозанятыми ситуация отличается: они не платят страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поэтому оформление этого статуса не угрожает выплате социальной пенсии по старости. Закон также предусматривает несколько других оснований для прекращения выплат: выезд пенсионера на постоянное место жительства за пределы России, выявление у него постоянного места жительства в другой стране, а также обнаружение ошибки, допущенной при назначении или выплате социальной пенсии по старости, сообщает aif.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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