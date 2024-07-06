Что такое генеральный полис в страховании и когда он выдаётся?

0:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Генеральный полис предназначен для страхователей, которые часто отправляют партии товаров разной стоимости или по разным маршрутам. При наличии такого договора страхователь должен сообщить страховщику о начале застрахованной грузоперевозки.

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Информация о транспортировке декларируется сразу после её начала, то есть когда страхователь получает соответствующие данные. Все грузоперевозки, застрахованные по генеральному полису, фиксируются страхователем в специальном формуляре-декларации. Кроме того, документы по этим перевозкам регулярно, например ежемесячно, передаются страховщику для расчёта премии.