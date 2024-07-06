Что такое генеральный полис в страховании и когда он выдаётся?

Генеральный полис предназначен для страхователей, которые часто отправляют партии товаров разной стоимости или по разным маршрутам. При наличии такого договора страхователь должен сообщить страховщику о начале застрахованной грузоперевозки.
Информация о транспортировке декларируется сразу после её начала, то есть когда страхователь получает соответствующие данные. Все грузоперевозки, застрахованные по генеральному полису, фиксируются страхователем в специальном формуляре-декларации. Кроме того, документы по этим перевозкам регулярно, например ежемесячно, передаются страховщику для расчёта премии.
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