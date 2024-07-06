Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрый постный борщ: понравится тем, кто заботится о фигуре
Эксперт назвал товар, который подешевеет в июле
ВЦИОМ: видеоигры не пользуются популярностью у большей части населения России
Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы
Садоводы рассказали, как правильно удалять лишние листья на помидорах
Как получить компенсацию за ущерб авто от урагана: советы страховщиков
Лера Кудрявцева поддержала Отара Кушанашвили в трудную минуту
Организаторы анонсировали проведение Недели игровой индустрии в Москве
Избавляемся от сухости и трещин на пятках: два этапа эффективного ухода

Фрахтовка в международном страховании: основные тезисы

1:01
Страхование

 В транспортном страховании существуют стандартные покрытия, которые можно сравнить между собой. Например, это fra-покрытие.

Фрахтовка в международном страховании: основные тезисы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это покрытие даёт определённые преимущества предпринимателям: они получают базовую страховую защиту от типичных транспортных рисков. Премия за такое покрытие вполне приемлема и сопоставима на рынке

При необходимости в договор можно добавить расширения или ограничения, за которые нужно будет доплатить или, наоборот, получить скидку.

Фрахт — это плата за транспортировку грузов. Страхование фрахта означает, что страхуется потеря фрахта, то есть интерес в получении груза. От благополучного прибытия груза зависит оплата фрахта.

Таким образом, есть интерес в успешном прибытии товаров. Этот интерес пропадает у владельца судна, если фрахт полностью оплачен заранее и нет соглашения о возврате фрахта в случае неприбытия груза.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
ЗРПК "Панцирь-С1". Ракетно-пушечный ужас для воздушных аппаратов противника
ЗРПК "Панцирь-С1". Ракетно-пушечный ужас для воздушных аппаратов противника
Последние материалы
Лера Кудрявцева поддержала Отара Кушанашвили в трудную минуту
Организаторы анонсировали проведение Недели игровой индустрии в Москве
Избавляемся от сухости и трещин на пятках: два этапа эффективного ухода
Когда водителю может понадобиться воздушный шарик: интересный лайфхак
Как защитить кожу в летний период: небезопасные ингредиенты в косметике
EPSL: в 740 километрах под поверхностью Луны расположен гранатовый слой
Агрессивные клещи могут достигнуть Центральной России
С чем хорошо сочетаются кабачки?
Мультфильм "Гадкий я 4" не выйдет в кинотеатрах России 6 июля
В Сбере назвали размер ущерба экономике России от климатических рисков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников