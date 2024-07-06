Фрахтовка в международном страховании: основные тезисы

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

В транспортном страховании существуют стандартные покрытия, которые можно сравнить между собой. Например, это fra-покрытие.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это покрытие даёт определённые преимущества предпринимателям: они получают базовую страховую защиту от типичных транспортных рисков. Премия за такое покрытие вполне приемлема и сопоставима на рынке

При необходимости в договор можно добавить расширения или ограничения, за которые нужно будет доплатить или, наоборот, получить скидку.

Фрахт — это плата за транспортировку грузов. Страхование фрахта означает, что страхуется потеря фрахта, то есть интерес в получении груза. От благополучного прибытия груза зависит оплата фрахта.

Таким образом, есть интерес в успешном прибытии товаров. Этот интерес пропадает у владельца судна, если фрахт полностью оплачен заранее и нет соглашения о возврате фрахта в случае неприбытия груза.