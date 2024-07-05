Ежедневные штрафы за отсутствие полиса ОСАГО начнут фиксироваться камерами уже через 3-4 месяца

Штрафы за езду без ОСАГО могут ввести через 3-4 месяца

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ежедневные штрафы за вождение без полиса автогражданской ответственности, зафиксированные камерами видеонаблюдения, могут быть введены через 3-4 месяца. Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Фото: openverse by Dave Dugdale, CC BY-SA 2.0

"Я думаю, запуск этой системы возможен в ближайшие 3-4 месяца. Но конкретные сроки, конечно, назовет МВД. Одной из проблем являются поправки в КоАП, которые позволят водителя не за каждый проезд наказывать, а один раз в течение дня. Возможно, эту поправку примут в осенней сессии. Возможность запустить этот механизм до конца года есть. Информационная система у Центрального банка, МВД имеет взаимодействие с этой системой. Технические процессы отработаны. На наш взгляд, осталась практическая реализация", — отметил он.

По его словам, Центральный банк и МВД сейчас работают над вопросами и готовят техническое решение.

Водителей без страховки планируется выявлять с помощью дорожных камер фото- и видеофиксации по госномеру автомобиля. Предполагается, что штрафы за отсутствие ОСАГО будут приходить не более одного раза в день.