Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные проблемы китайских автомобилей на российском рынке
Адвокат Моргенштерна* опроверг слухи о возможном уголовном деле
Маскарпоне укрепляет суставы, зубы и кости
JAMA: наличие одноклассника с депрессией повышает риск ее развития у школьников
Рулет с вареньем: один из самых простых и быстрых вариантов домашней выпечки
Как предотвратить раннюю седину: советы дерматолога
Obsidian улучшает боевую систему в преддверии релиза Avowed
Случаи, которые невозможно застраховать при транспортировке
Кафанов считает одним из ярких вратарей Евро-2024 грузина Мамардашвили
Ежедневные штрафы за отсутствие полиса ОСАГО начнут фиксироваться камерами уже через 3-4 месяца

Штрафы за езду без ОСАГО могут ввести через 3-4 месяца

1:19
Страхование

Ежедневные штрафы за вождение без полиса автогражданской ответственности, зафиксированные камерами видеонаблюдения, могут быть введены через 3-4 месяца. Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Штрафы за езду без ОСАГО могут ввести через 3-4 месяца
Фото: openverse by Dave Dugdale, CC BY-SA 2.0

"Я думаю, запуск этой системы возможен в ближайшие 3-4 месяца. Но конкретные сроки, конечно, назовет МВД. Одной из проблем являются поправки в КоАП, которые позволят водителя не за каждый проезд наказывать, а один раз в течение дня. Возможно, эту поправку примут в осенней сессии. Возможность запустить этот механизм до конца года есть. Информационная система у Центрального банка, МВД имеет взаимодействие с этой системой. Технические процессы отработаны. На наш взгляд, осталась практическая реализация", — отметил он.

По его словам, Центральный банк и МВД сейчас работают над вопросами и готовят техническое решение.

Водителей без страховки планируется выявлять с помощью дорожных камер фото- и видеофиксации по госномеру автомобиля. Предполагается, что штрафы за отсутствие ОСАГО будут приходить не более одного раза в день.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Последние материалы
Маскарпоне укрепляет суставы, зубы и кости
JAMA: наличие одноклассника с депрессией повышает риск ее развития у школьников
Рулет с вареньем: один из самых простых и быстрых вариантов домашней выпечки
Как предотвратить раннюю седину: советы дерматолога
Obsidian улучшает боевую систему в преддверии релиза Avowed
Случаи, которые невозможно застраховать при транспортировке
Кафанов считает одним из ярких вратарей Евро-2024 грузина Мамардашвили
За выплаты зарплаты наличными иностранному сотруднику оштрафуют
Как неправильный выбор солнцезащитных очков может повредить зрение
Невеста Марата Башарова Ася Борисова бросила театр из-за домогательств режиссёра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников