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Кражи и вандализм: половина российских автомобилистов пострадали от действий злоумышленников

Половина российских автовладельцев стали жертвами краж и вандализма

3:12
Страхование

Половина российских владельцев автомобилей сталкивались с кражами имущества из машины или повреждениями припаркованных автомобилей, выяснила в ходе репрезентативного опроса СК "Росгосстрах".

Половина российских автовладельцев стали жертвами краж и вандализма
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почти четверть инцидентов происходит с автомобилями, оставленными на улице вне парковочных зон, и чаще всего такие случаи фиксируются в Санкт-Петербурге.

Кражи и вандализм затрагивают не только машины, оставленные вне парковочных зон (24%), но и те, что находятся на уличной стоянке (16%), на парковке около дома или офиса (6%), и даже в гараже (3%). Лидером по числу таких случаев стал Санкт-Петербург: 68% респондентов из этого города сообщили о повреждениях их автомобилей. Схожие проблемы наблюдаются у жителей Красноярска (57%) и Москвы (56%). Реже всего с повреждениями автомобилей сталкиваются в Воронеже (28%) и Волгограде (26%).

"Количество угонов автомобилей в России постепенно сокращается, об этом говорит и наш опрос, ни один из участников которого не лишился своей машины из-за действий злоумышленников. Да и в целом мы в первом полугодии получили гораздо меньше заявлений от клиентов по каско о хищении застрахованных в "Росгосстрахе" автомобилей. К сожалению, о случаях вандализма такого сказать нельзя, за прошлый год у нас было почти 2400 обращений от страхователей после подобных происшествий, в этом — уже более 1000", — сообщила начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова.

Опрос показал, что каско имеют 38,5% респондентов, но не все программы добровольного автострахования включают риск "противоправные действия третьих лиц".

Большинство автовладельцев, оформивших полис каско, сделали это сразу при покупке автомобиля (31%). Еще 7,5% приобрели его позже. Оставшиеся 61,5% имеют только ОСАГО. Часто каско покупают жители городов с высокой опасностью для автомобилей — Санкт-Петербурга (66%) и Красноярска (53%).

Ещё один способ защитить автомобиль — поставить его на охраняемую парковку. 44% россиян готовы платить за это до 2 тыс. рублей в месяц. Почти четверть (24%) — от 2 до 4 тыс. рублей, 19% — до 6 тыс. рублей, 9% — до 10 тыс. рублей и 4% — более 10 тыс. рублей в месяц.

Купить постоянное парковочное место или гараж хотели бы 33% россиян. Из них большинство (41%) готовы потратить на это до 100 тыс. рублей, 29% — от 100 до 300 тыс. рублей, 13% — от 300 до 500 тыс. рублей, а больше полумиллиона, но менее 1 млн рублей, готовы потратить 17% респондентов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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