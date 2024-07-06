Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвал товар, который подешевеет в июле
ВЦИОМ: видеоигры не пользуются популярностью у большей части населения России
Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы
Фрахтовка в международном страховании: основные тезисы
Садоводы рассказали, как правильно удалять лишние листья на помидорах
Как получить компенсацию за ущерб авто от урагана: советы страховщиков
Лера Кудрявцева поддержала Отара Кушанашвили в трудную минуту
Организаторы анонсировали проведение Недели игровой индустрии в Москве
Избавляемся от сухости и трещин на пятках: два этапа эффективного ухода

Основные принципы международного страхования

1:54
Страхование

Принципы  международного страхования:

1. Ограничение объёмов покрытия по видам ущерба.** Страховая компания возмещает только определённый ущерб, который указан в условиях страхования. К таким видам ущерба относятся, например, тотальный, частичный ущерб и повреждение.

2. Ограничение размеров страхового возмещения по видам ущерба. Даже если страховая компания обязана выплатить возмещение по определённым видам ущерба, причины которого не исключаются из покрытия, она учитывает имеющиеся ограничения. Обычно верхней границей страхового возмещения является страховая сумма.

3. Ограничение покрытия от всех рисков по размерам ущерба. Все эти ограничения существуют не изолированно друг от друга. Например, если страховая компания хочет нести ответственность только за повреждения в случае посадки на мель, речь идёт о соединении двух типов исключений: причины ущерба (посадка на мель) и вида ущерба (повреждение).

4. Условия страхования содержат комбинации двух уровней ограничений. В таких случаях страховая компания объявляет себя либо свободной от ответственности, если данные виды ущерба, возникшие как следствие определённых причин, привели к определённым размерам ущерба, либо она расширяет объём покрытия.

При заданном маршруте перевозки и определённых интересах продолжает действовать принцип универсального покрытия рисков. Однако множество исключений приводит к тому, что на практике страховая компания прежде всего покрывает потерю, частичную потерю и повреждения, возникшие вследствие типичных транспортных рисков: пожар, удар молнии, взрыв и авария транспортного средства.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
ЗРПК "Панцирь-С1". Ракетно-пушечный ужас для воздушных аппаратов противника
ЗРПК "Панцирь-С1". Ракетно-пушечный ужас для воздушных аппаратов противника
Последние материалы
Лера Кудрявцева поддержала Отара Кушанашвили в трудную минуту
Организаторы анонсировали проведение Недели игровой индустрии в Москве
Избавляемся от сухости и трещин на пятках: два этапа эффективного ухода
Когда водителю может понадобиться воздушный шарик: интересный лайфхак
Как защитить кожу в летний период: небезопасные ингредиенты в косметике
EPSL: в 740 километрах под поверхностью Луны расположен гранатовый слой
Агрессивные клещи могут достигнуть Центральной России
С чем хорошо сочетаются кабачки?
Мультфильм "Гадкий я 4" не выйдет в кинотеатрах России 6 июля
В Сбере назвали размер ущерба экономике России от климатических рисков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников