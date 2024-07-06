Основные принципы международного страхования

1:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Принципы международного страхования:

1. Ограничение объёмов покрытия по видам ущерба.** Страховая компания возмещает только определённый ущерб, который указан в условиях страхования. К таким видам ущерба относятся, например, тотальный, частичный ущерб и повреждение.

2. Ограничение размеров страхового возмещения по видам ущерба. Даже если страховая компания обязана выплатить возмещение по определённым видам ущерба, причины которого не исключаются из покрытия, она учитывает имеющиеся ограничения. Обычно верхней границей страхового возмещения является страховая сумма.

3. Ограничение покрытия от всех рисков по размерам ущерба. Все эти ограничения существуют не изолированно друг от друга. Например, если страховая компания хочет нести ответственность только за повреждения в случае посадки на мель, речь идёт о соединении двух типов исключений: причины ущерба (посадка на мель) и вида ущерба (повреждение).

4. Условия страхования содержат комбинации двух уровней ограничений. В таких случаях страховая компания объявляет себя либо свободной от ответственности, если данные виды ущерба, возникшие как следствие определённых причин, привели к определённым размерам ущерба, либо она расширяет объём покрытия.

При заданном маршруте перевозки и определённых интересах продолжает действовать принцип универсального покрытия рисков. Однако множество исключений приводит к тому, что на практике страховая компания прежде всего покрывает потерю, частичную потерю и повреждения, возникшие вследствие типичных транспортных рисков: пожар, удар молнии, взрыв и авария транспортного средства.