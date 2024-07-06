Особые случаи отсутствия покрытия страховки

0:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховщик не компенсирует косвенные убытки любого рода, если иное не предусмотрено в договоре. К особым случаям, когда покрытие может быть ограничено, относятся:

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

* Грузы, которые ожидают отправки или возвращаются обратно. Эти грузы застрахованы на тех же условиях, что и все остальные. Страхователь, как и обычно, должен доказать, что ущерб возник во время транспортировки, если иное не оговорено в договоре страхования.

* Повреждённые грузы. Если груз был повреждён до начала действия страхования, то страховая компания, если иное не указано в договоре, выплачивает возмещение только в том случае, если первоначальное повреждение не повлияло на возникновение ущерба в период страхования.