Особые случаи отсутствия покрытия страховки

Страховщик не компенсирует косвенные убытки любого рода, если иное не предусмотрено в договоре. К особым случаям, когда покрытие может быть ограничено, относятся:
* Грузы, которые ожидают отправки или возвращаются обратно. Эти грузы застрахованы на тех же условиях, что и все остальные. Страхователь, как и обычно, должен доказать, что ущерб возник во время транспортировки, если иное не оговорено в договоре страхования.
* Повреждённые грузы. Если груз был повреждён до начала действия страхования, то страховая компания, если иное не указано в договоре, выплачивает возмещение только в том случае, если первоначальное повреждение не повлияло на возникновение ущерба в период страхования.
Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.