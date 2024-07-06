Случаи, которые невозможно застраховать при транспортировке

Хотя транспортное страхование обеспечивает покрытие различных рисков, есть ситуации, которые не покрываются страховкой. Эти риски могут привести к убыткам, которые обычно можно предвидеть во время обычных перевозок. К ним относятся:
* задержки в пути;
* порча товара, например, гниение или брожение натуральных продуктов;
* повреждения, вызванные естественными свойствами груза, например, увядание цветов при перевозке без холодильных установок;
* естественные изменения количества, размера или веса груза, например, потери из-за усушки зерна или уменьшения объёма сырой нефти;
* влияние нормальной влажности воздуха, например, ржавчина на неупакованных и незащищённых предметах;
* отсутствие или повреждение стандартной упаковки;
* ущерб, причинённый из-за неправильной погрузки, даже если страхователь не может быть обвинён в умышленном причинении вреда или грубой небрежности, приведшей к этому ущербу.
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