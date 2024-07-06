Случаи, которые невозможно застраховать при транспортировке

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Хотя транспортное страхование обеспечивает покрытие различных рисков, есть ситуации, которые не покрываются страховкой. Эти риски могут привести к убыткам, которые обычно можно предвидеть во время обычных перевозок. К ним относятся:

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* задержки в пути;

* порча товара, например, гниение или брожение натуральных продуктов;

* повреждения, вызванные естественными свойствами груза, например, увядание цветов при перевозке без холодильных установок;

* естественные изменения количества, размера или веса груза, например, потери из-за усушки зерна или уменьшения объёма сырой нефти;

* влияние нормальной влажности воздуха, например, ржавчина на неупакованных и незащищённых предметах;

* отсутствие или повреждение стандартной упаковки;

* ущерб, причинённый из-за неправильной погрузки, даже если страхователь не может быть обвинён в умышленном причинении вреда или грубой небрежности, приведшей к этому ущербу.