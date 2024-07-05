Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Братья Федотовы войдут в состав ХК "Сочи"
В Берлине в старейшую мечеть забросили завёрнутую в палестинский флаг свиную голову
Археологи завершили раскопки Города мертвых в Асуане
Нефтяному гиганту Shell из Британии грозит миллиардная потеря
Регулярные игры и новизна впечатлений сделают собаку счастливой
Жан Рено был рабочим сцены и первые пробы прошёл в рабочем комбинезоне
Депутат Пётр Толстой рассказал, что ждёт пособников мигрантов в России
Как избежать транспортного налога на неиспользуемый автомобиль
Стилист Ведерникова: как собрать идеальный капсульный гардероб для отпуска

Неплатёжеспособность фрахтовщика и её влияние на договор страхования

0:39
Страхование

Также из страхового покрытия, если иное не указано в договоре страхования, исключаются риски, связанные с неплатёжеспособностью и задержкой платежей судовладельца, фрахтовщика или управляющего судном, а также другие финансовые разногласия между этими сторонами. Даже если:

Неплатёжеспособность фрахтовщика и её влияние на договор страхования
Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, PDM

* страхователь предоставит доказательства того, что он выбирал эти стороны или уполномоченного экспедитора с профессионализмом и добросовестностью;

* страхователь или застрахованное лицо является покупателем, который не мог повлиять на выбор участников перевозки в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Можно с ума сойти: Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассказали правду о разводе
Можно с ума сойти: Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассказали правду о разводе
Последние материалы
YouTube заблокировал каналы российских звезд в рамках санкций ЕС
Власти Таиланда ослабляют запреты на алкоголь для роста турпотока
LEGO подарило Хидео Кодзиме эксклюзивный набор по Death Stranding
Грецкие орехи и авокадо можно есть каждый день
FES: нейросеть спрогнозировала извержение вулкана Сент-Хеленс с точностью 95%
Витамины и вес: ключевые факторы молодости от эксперта в косметологии
Окрошка с куриной грудкой: малокалорийное летнее блюдо без вреда для фигуры
Политические риски при международном страховании
Впервые ИИ будет комментировать соревнования на ОИ-2024
В Шанхай отправлен "Арктический экспресс №1"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников