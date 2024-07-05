Неплатёжеспособность фрахтовщика и её влияние на договор страхования

Также из страхового покрытия, если иное не указано в договоре страхования, исключаются риски, связанные с неплатёжеспособностью и задержкой платежей судовладельца, фрахтовщика или управляющего судном, а также другие финансовые разногласия между этими сторонами. Даже если:
* страхователь предоставит доказательства того, что он выбирал эти стороны или уполномоченного экспедитора с профессионализмом и добросовестностью;
* страхователь или застрахованное лицо является покупателем, который не мог повлиять на выбор участников перевозки в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.