Неплатёжеспособность фрахтовщика и её влияние на договор страхования

0:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Также из страхового покрытия, если иное не указано в договоре страхования, исключаются риски, связанные с неплатёжеспособностью и задержкой платежей судовладельца, фрахтовщика или управляющего судном, а также другие финансовые разногласия между этими сторонами. Даже если:

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* страхователь предоставит доказательства того, что он выбирал эти стороны или уполномоченного экспедитора с профессионализмом и добросовестностью;

* страхователь или застрахованное лицо является покупателем, который не мог повлиять на выбор участников перевозки в соответствии с условиями договора купли-продажи.