Политические риски при международном страховании

Политические риски могут быть включены в страховое покрытие за дополнительную плату. Страховщик может исключить эти риски из договора через некоторое время.
Это возможно, поскольку политические риски могут привести к серьёзному ущербу, который превышает возможности частных страховых компаний.
При страховании всегда учитывается риск политической эскалации в стране-импортёре, экспортёре или транзитных странах. В нестабильных регионах политические риски всегда включают в стоимость страхования грузов.
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