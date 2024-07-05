Политические риски при международном страховании

0:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Политические риски могут быть включены в страховое покрытие за дополнительную плату. Страховщик может исключить эти риски из договора через некоторое время.

Фото: Global Investment Game Changers Summit I 2018 by UNCTAD, CC BY-SA 2.0

Это возможно, поскольку политические риски могут привести к серьёзному ущербу, который превышает возможности частных страховых компаний.

При страховании всегда учитывается риск политической эскалации в стране-импортёре, экспортёре или транзитных странах. В нестабильных регионах политические риски всегда включают в стоимость страхования грузов.