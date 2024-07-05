Исключения при страховании грузов

В каждом виде страхования грузов есть стандартные исключения, которые не покрываются страховкой. К ним относятся:
* военные действия, гражданская война, а также события, которые происходят независимо от военного положения из-за применения врагом средств ведения войны или наличия военной техники и вооружения на территории страны;
* забастовки, рабочие беспорядки, любые формы террористических или политических насильственных действий, восстания и другие гражданские беспорядки;
* конфискация, изъятие или любое другое вмешательство со стороны государства;
* ядерная энергия.
Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.