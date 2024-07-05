Новая система выявления водителей без ОСАГО: как будут работать дорожные камеры и зачем это нужно

Новая система штрафов: как камеры будут ловить водителей без ОСАГО?

Водителей без ОСАГО будут выявлять и штрафовать с помощью дорожных камер. Эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина рассказала, как будет работать новая система и для чего она нужна.

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Штрафуют ли сейчас камеры за отсутствие ОСАГО?

Система пока не запущена, поэтому штраф за отсутствие ОСАГО по камере получить нельзя.

Проверка наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер находится в стадии разработки и пока не применяется. По предварительным планам, это позволит начислять штрафы за отсутствие страховки ежедневно, но не более одного раза в день, отметила эксперт.

Для чего нужна новая система контроля наличия ОСАГО?

Введение новой системы связано с планируемым исключением ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто. Единственным способом контроля наличия полиса станет проверка на дорогах. Камеры фото- и видеофиксации могут облегчить работу сотрудников ГИБДД и увеличить долю автомобилей, проходящих такую проверку.

Как новая система повлияет на водителей и насколько она будет эффективной?

Эряния Бочкина считает, что введение новой системы контроля сократит количество водителей без ОСАГО на дорогах.

Количество штрафов может мотивировать водителей приобретать страховку, ведь сумма штрафов за месяц может достигать почти 25 тысяч рублей. Более точную оценку можно будет дать после утверждения окончательного варианта механизма в законодательстве и его внедрения. Эффективность также будет зависеть от наличия и функционирования камер на дорогах, особенно в регионах, заключила эксперт.