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Клещевая активность в России: страховые компании фиксируют рост обращений в 1,5 раза

Клещи наступают: количество пострадавших россиян выросло в 1,5 раза

1:30
Страхование

Страховые компании отмечают увеличение числа обращений россиян по страховым случаям, связанным с укусами клещей. По данным "Совкомбанк Страхование", во втором квартале 2024 года количество обращений возросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Клещи наступают: количество пострадавших россиян выросло в 1,5 раза
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, CC BY 3.0

"Первая волна активности клещей наступает традиционно с начала апреля по конец июня с пиком в мае — в этот период наблюдается рост числа обращений клиентов. В этом году мы видим, что география обращений расширилась: если в первую клещевую волну в 2023 году компания получила заявки из 18 регионов, то в 2024 году их число достигло 34. В 2,8 раза выросло число обращений по вакцинации от клещевого энцефалита (в основном — от клиентов из эндемичных районов), что связано в том числе с расширением программы ДМС", — сообщили в "Совкомбанк Страховании".

Наибольший рост обращений зафиксирован в Красноярском крае, где доля запросов увеличилась вдвое. Также рост наблюдается в Новосибирской (на 25%) и Иркутской (на 12%) областях, Красноярском крае (на 7%), Свердловской области (на 6%), Санкт-Петербурге и Москве (по 5%), а также в ряде других регионов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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