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Аналитики BestDoctor: в 2024 году количество страховых полисов на арендуемую недвижимость выросло более чем вдвое

Московская область лидирует по числу полисов аренды жилья в 2024 году

2:59
Страхование

Аналитики группы компаний BestDoctor провели исследование, которое показало количество оформленных полисов страхования недвижимости при посуточной аренде за первое полугодие 2024 года.

Московская область лидирует по числу полисов аренды жилья в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В первом полугодии 2024 года было оформлено 1 261 523 полиса страхования недвижимости при посуточной аренде. Это на 132% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было зафиксировано 542 746 полисов. Среднемесячное количество оформленных полисов в 2024 году увеличилось на 28% по сравнению с 2023 годом, составив 210 253 полиса в месяц против 163 625 в прошлом году.

"Количество обращений по страхованию недвижимости, которая сдаётся в краткосрочную аренду, постоянно растёт, потому что всё большее количество людей понимает ценность этого продукта. Перечень рисков довольно разнообразен, а владелец жилья может рассчитывать на возмещение убытков вследствие действий постояльцев. В первом полугодии 2024 года страховой было принято 4214 решений по обращению владельцев посуточного жилья для возмещения ущерба от типов рисков "внешних воздействий", "пожара, удара молнии, взрыва", "гражданская ответственность". С начала этого года выплаты были проведены по 3757 решениям", — сообщила CEO бизнес-юнита Digital Insurance группы компаний BestDoctor Анна Антизерская.

Почти 98% полисов были оформлены на квартиры, всего 1 232 614 полисов с января по июнь 2024 года. Дома страховали 16 766 раз, а прочую недвижимость — 12 143 раза. Всего с начала 2024 года было оформлено 1 261 523 полиса. Рекордное время урегулирования страхового случая составило 1 минуту 24 секунды, по данным BestDoctor.

Чаще всего в первом полугодии 2024 года страхование недвижимости при посуточной аренде происходило в Московской области — 145 849 полисов, Краснодарском крае — 126 647 полисов, Москве — 123 096 полисов, Санкт-Петербурге — 109 712 полисов и Ленинградской области — 66 215 полисов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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