Аналитики BestDoctor: в 2024 году количество страховых полисов на арендуемую недвижимость выросло более чем вдвое

Аналитики группы компаний BestDoctor провели исследование, которое показало количество оформленных полисов страхования недвижимости при посуточной аренде за первое полугодие 2024 года.
В первом полугодии 2024 года было оформлено 1 261 523 полиса страхования недвижимости при посуточной аренде. Это на 132% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было зафиксировано 542 746 полисов. Среднемесячное количество оформленных полисов в 2024 году увеличилось на 28% по сравнению с 2023 годом, составив 210 253 полиса в месяц против 163 625 в прошлом году.
"Количество обращений по страхованию недвижимости, которая сдаётся в краткосрочную аренду, постоянно растёт, потому что всё большее количество людей понимает ценность этого продукта. Перечень рисков довольно разнообразен, а владелец жилья может рассчитывать на возмещение убытков вследствие действий постояльцев. В первом полугодии 2024 года страховой было принято 4214 решений по обращению владельцев посуточного жилья для возмещения ущерба от типов рисков "внешних воздействий", "пожара, удара молнии, взрыва", "гражданская ответственность". С начала этого года выплаты были проведены по 3757 решениям", — сообщила CEO бизнес-юнита Digital Insurance группы компаний BestDoctor Анна Антизерская.
Почти 98% полисов были оформлены на квартиры, всего 1 232 614 полисов с января по июнь 2024 года. Дома страховали 16 766 раз, а прочую недвижимость — 12 143 раза. Всего с начала 2024 года было оформлено 1 261 523 полиса. Рекордное время урегулирования страхового случая составило 1 минуту 24 секунды, по данным BestDoctor.
Чаще всего в первом полугодии 2024 года страхование недвижимости при посуточной аренде происходило в Московской области — 145 849 полисов, Краснодарском крае — 126 647 полисов, Москве — 123 096 полисов, Санкт-Петербурге — 109 712 полисов и Ленинградской области — 66 215 полисов.
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