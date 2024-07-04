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Как проверить ОСАГО, выбрать подходящую страховую компанию и рассчитать стоимость полиса

Как правильно проверить и выбрать полис ОСАГО: советы эксперта

1:51
Страхование

ОСАГО — самый популярный страховой продукт, необходимый каждому автовладельцу. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина ответила на основные вопросы по обязательному страхованию автогражданской ответственности.

Как правильно проверить и выбрать полис ОСАГО: советы эксперта
Фото: freepik.com by standret, PDM

Проверка ОСАГО по номеру

Важно проверить правильность данных в базе РСА после оформления ОСАГО для подтверждения подлинности страховки.

Проверить подлинность полиса ОСАГО можно в базе РСА, введя регистрационный знак машины, VIN-номер, номер шасси и кузова автомобиля, рассказывает эксперт.

Какие компании оформляют ОСАГО

Большинство крупных страховщиков продают полисы ОСАГО. Однако, чтобы иметь право оформлять ОСАГО, компания должна иметь лицензию Банка России и быть членом РСА.

Расчёт выплат по ОСАГО

Возмещение по ОСАГО рассчитывается по единой методике Банка России, включающей стоимость ремонта, расходных материалов и запчастей.

Важные коэффициенты ОСАГО

Стоимость ОСАГО зависит от базового тарифа и коэффициентов водителя, таких как территориальный коэффициент, возраст и стаж водителя, стаж безаварийной езды, количество лиц, допущенных к управлению, и мощность двигателя.

Оформление ОСАГО онлайн

Онлайн-калькулятор помогает рассчитать стоимость полиса и выбрать оптимального страховщика, экономя время и упрощая процесс.

"Калькулятор позволяет в режиме онлайн рассчитать стоимость полиса ОСАГО и выбрать страховщика, наиболее подходящего по цене и условиям. Кроме того, калькулятор ОСАГО избавляет от необходимости самостоятельно разбираться в расчетах и непосредственно взаимодействовать сразу с несколькими страховыми компаниями", — уточняет Эряния Бочкина.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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