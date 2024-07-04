Как проверить ОСАГО, выбрать подходящую страховую компанию и рассчитать стоимость полиса

ОСАГО — самый популярный страховой продукт, необходимый каждому автовладельцу. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина ответила на основные вопросы по обязательному страхованию автогражданской ответственности.
Проверка ОСАГО по номеру
Важно проверить правильность данных в базе РСА после оформления ОСАГО для подтверждения подлинности страховки.
Проверить подлинность полиса ОСАГО можно в базе РСА, введя регистрационный знак машины, VIN-номер, номер шасси и кузова автомобиля, рассказывает эксперт.
Какие компании оформляют ОСАГО
Большинство крупных страховщиков продают полисы ОСАГО. Однако, чтобы иметь право оформлять ОСАГО, компания должна иметь лицензию Банка России и быть членом РСА.
Расчёт выплат по ОСАГО
Возмещение по ОСАГО рассчитывается по единой методике Банка России, включающей стоимость ремонта, расходных материалов и запчастей.
Важные коэффициенты ОСАГО
Стоимость ОСАГО зависит от базового тарифа и коэффициентов водителя, таких как территориальный коэффициент, возраст и стаж водителя, стаж безаварийной езды, количество лиц, допущенных к управлению, и мощность двигателя.
Оформление ОСАГО онлайн
Онлайн-калькулятор помогает рассчитать стоимость полиса и выбрать оптимального страховщика, экономя время и упрощая процесс.
"Калькулятор позволяет в режиме онлайн рассчитать стоимость полиса ОСАГО и выбрать страховщика, наиболее подходящего по цене и условиям. Кроме того, калькулятор ОСАГО избавляет от необходимости самостоятельно разбираться в расчетах и непосредственно взаимодействовать сразу с несколькими страховыми компаниями", — уточняет Эряния Бочкина.
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