"Уже подготовлен": когда дорожные камеры начнут ловить водителей без ОСАГО

Ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО могут ввести уже с августа

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В начале августа Госдума может рассмотреть инициативу о штрафах за езду без ОСАГО, выявляемых с помощью дорожных камер, сообщает "Деловой Петербург".

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Законопроект совместно разрабатывают МВД, Центробанк РФ и Российский союз автостраховщиков (РСА). Планируется синхронизация баз данных Национальной страховой информационной системы и ГИБДД.

Трёхсторонняя рабочая группа намерена направить готовый документ в Госдуму в августе, чтобы его рассмотрение могло состояться в конце весенней сессии, сообщает Телеграм-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По информации "Известий", законопроект с поправками в КоАП уже подготовлен. Изменения предполагают, что штраф за отсутствие полиса ОСАГО будет применяться не более одного раза в сутки и составит 800 рублей.

Центробанк пояснил, что эта инициатива направлена на повышение защищённости водителей в случае ДТП.