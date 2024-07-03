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Больше штрафов: российских автовладельцев ждёт неприятный сюрприз от Минюста

Бредихин: учащение штрафов за отсутствие ОСАГО снизит число ДТП

1:56
Страхование

Повышение собираемости штрафов за отсутствие ОСАГО повысит мотивацию россиян к соблюдению требований страхования. Это приведет к сокращению числа автомобилей без полиса и уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий, сообщает «Известия» со ссылкой на директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина.

Бредихин: учащение штрафов за отсутствие ОСАГО снизит число ДТП
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

Ранее стало известно, что Минюст разработал поправки к КоАП, которые создают правовую основу для применения штрафов с использованием дорожных камер для выявления водителей без полисов ОСАГО.

Согласно поправкам, штраф за вождение без полиса ОСАГО можно будет накладывать на автовладельца только раз в день.

Размер штрафа за езду без полиса составит 800 рублей, уточнил Бредихин. В случае, если водитель имеет при себе полис, в котором не указано лицо, управляющее автомобилем, штраф будет снижен до 500 рублей.

В апреле глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить подключение дорожных камер к проверке наличия ОСАГО. По оценкам экспертов, запуск этого функционала позволит региональным бюджетам ежегодно получать около 2 млрд рублей за счет штрафов.

Проверка наличия ОСАГО с помощью камер должна была начаться в этом году. Изначально полисы будут проверяться у автомобилей, нарушивших правила дорожного движения, например, за превышение скорости, нарушение разметки или правил проезда перекрестков. В дальнейшем эта мера распространится на всех водителей.

По данным KONKURENT.RU, в настоящее время в России около 7% водителей (2,5–3 млн) ездят без ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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