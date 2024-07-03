Особенности страхования от несчастных случаев: когда можно остаться без компенсации

Как алкоголь лишил туриста страховки и обернулся трагедией на отдыхе

1:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховка от несчастных случаев не действует, если в крови отдыхающего обнаружены следы алкоголя или наркотических веществ. Этот вид страхования покрывает расходы на медицинские услуги на территории страны пребывания, но имеет свои нюансы: страховка недействительна, если отдыхающий употреблял алкоголь или наркотики, или занимался экстремальными видами спорта, не предусмотренными страховым полисом. Об этом рассказала адвокат Елена Гладышева, сообщает РИМАО.

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Был случай, когда турист, здоровый отец семейства, неудачно приземлился в бассейне и сломал шейные позвонки. В его крови были обнаружены следы алкоголя, и страховая компания отказалась покрыть расходы на медицинскую помощь, специальный перелёт и реанимационные мероприятия, рассказала эксперт.

Рекомендуется также иметь страховку "страхование жизни". Этот вид страхования включается в большинство комплексных страховых полисов, но можно застраховать жизнь и отдельно, для повседневной жизни, а не только для поездок.

Был случай, когда отдыхающий погиб под лавиной. Страховая компания сначала отказалась выплачивать компенсацию, но после длительного судебного разбирательства все же выплатила страховое покрытие, не сумев доказать, что несчастный случай произошёл по вине самого пострадавшего.

В пользу вдовы были доказательства о состоянии здоровья умершего, отсутствии алкоголя в крови, медицинское заключение о причинах смерти, оплаченный страховой риск, связанный с катанием на горных лыжах, и отсутствие уведомления о лавиноопасности в день происшествия.