В Оренбурге будут судить 11 человек за инсценировку ДТП и мошенничество со страховыми выплатами

11 человек обвиняются в страховом мошенничестве: ущерб более 5 млн рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении 11 человек. Их обвиняют в совершении страховых махинаций.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

С 2019 по 2023 год участники организованной группы инсценировали дорожно-транспортные происшествия в Оренбурге. Они оставляли свои автомобили на дорогах и составляли схемы ДТП, а затем оформляли документы в подразделениях ГИБДД, подтверждая столкновение транспортных средств.

После этого обвиняемые проводили оценку нанесённого ущерба и подавали заявления в страховые компании. Все необходимые документы передавались страховщикам, а полученные выплаты распределялись между членами группы.

В результате страховые компании понесли убытки на сумму более 5 млн рублей. Имущество обвиняемых было арестовано.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Оренбурга, сообщает "Комсомольская Правда"