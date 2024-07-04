В Оренбурге будут судить 11 человек за инсценировку ДТП и мошенничество со страховыми выплатами

Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении 11 человек. Их обвиняют в совершении страховых махинаций.
С 2019 по 2023 год участники организованной группы инсценировали дорожно-транспортные происшествия в Оренбурге. Они оставляли свои автомобили на дорогах и составляли схемы ДТП, а затем оформляли документы в подразделениях ГИБДД, подтверждая столкновение транспортных средств.
После этого обвиняемые проводили оценку нанесённого ущерба и подавали заявления в страховые компании. Все необходимые документы передавались страховщикам, а полученные выплаты распределялись между членами группы.
В результате страховые компании понесли убытки на сумму более 5 млн рублей. Имущество обвиняемых было арестовано.
Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Оренбурга, сообщает "Комсомольская Правда"
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