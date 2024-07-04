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Инвестиционное страхование обернулось катастрофой: Наталья из Калининграда потеряла 800 тысяч рублей

Калининградка лишилась 800 тысяч рублей, вложив деньги в инвестиционное страхование

1:34
Страхование

Калининградке Наталье в банке предложили оформить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), что вместо прибыли привело к убыткам в 800 тысяч рублей, сообщает портал "klops.ru".

Калининградка лишилась 800 тысяч рублей, вложив деньги в инвестиционное страхование
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Два года назад она продала квартиру матери за 2,5 млн рублей, чтобы купить жильё дочери, но цены быстро выросли, и она положила деньги на счёт в банке. Позже, чтобы увеличить доход, она решила инвестировать в другой банк, который предложил ИСЖ.

Наталья купила две страховки: на дочь за 1,5 млн и на себя за 1,85 млн. Обе страховки обещали 11,4% годовых, но одна позволяла снимать прибыль, что Наталья и делала, получив 180 тысяч рублей. Однако договор дочери ушёл в минус, и Наталья потеряла 300 тысяч рублей. Ей сказали, что вернуть деньги нельзя, но позже её договор тоже ушёл в минус, и она потеряла ещё 500 тысяч.

Из-за стрессов у Натальи начались проблемы со здоровьем, и ей предстоит операция. Она ищет других пострадавших для подачи коллективного иска против банка.

Представитель общества защиты прав потребителей "Стандарт качества" Сергей Чернев пояснил, что банки часто предлагают ИСЖ как выгодное вложение, не раскрывая все риски. Условия договоров сложны для понимания, а расторгнуть их без потерь можно только в первые 14 дней.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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