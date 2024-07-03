Автоэксперт Владимир Сажин считает обязательное страхование такси необходимым для повышения ответственности перевозчиков

Новые правила страхования такси: эксперты ожидают возвращение госавтопарков

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автоэксперт Владимир Сажин считает, что введение новых правил, касающихся страхования такси, необходимо для повышения ответственности перевозчиков перед пассажирами. Он также предположил, что в скором времени в России могут вновь появиться государственные автопарки, как это было в советские времена, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Согласно закону, с 1 сентября 2024 года все такси обязаны иметь обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Таксопарки пытались добиться отсрочки введения ОСГОП до 2028 года.

Владимир Сажин считает, что эта мера необходима, поскольку стандартное ОСАГО не покрывает всех возможных расходов. Он отметил, что многие водители отказываются от расширенного страхования из-за его высокой стоимости.

"Это не только про жизнь, но и про имущество. Тут палка о двух концах. Не стали бы люди из-за всех этих страховок ремонтировать свое имущество", — подчеркнул Сажин.

По мнению эксперта, новые меры направлены на наведение порядка в сфере такси.