Виновник ДТП погиб: кто должен возмещать материальный ущерб пострадавшему

Иногда в авариях виновник ДТП погибает, и выплачивать ущерб пострадавшему оказывается некому. Многие водители не знают, как действовать в таких ситуациях, и начинают самостоятельно восстанавливать свою машину до завершения разбирательств, что является ошибкой.
Первым делом нужно выяснить, был ли у виновника ДТП полис ОСАГО. Если полис был, пострадавший может обратиться за выплатами в страховую компанию виновника. Сделать это можно, если:
Если у виновника был полис ОСАГО, необходимо потребовать от представителей ГИБДД внести информацию о нём в справку о ДТП. Затем обратиться в страховую компанию виновника за выплатами, предоставив справку о ДТП, документы на автомобиль, паспорт, заявление на страховую выплату и реквизиты.
Отсутствие полиса ОСАГО у погибшего усложняет ситуацию, но есть два возможных сценария.
Если никто не вступил в наследство, то имущество переходит в собственность государства или муниципального образования. В этом случае права наследника также переходят к государству или муниципалитету. Если возникла такая ситуация, иск необходимо предъявлять к государству или муниципалитету, к которому перешло имущество. Однако вероятность получения выплат в таком случае минимальна.
Если у погибшего не было родственников или другого имущества, то этот сценарий наиболее неблагоприятный. В такой ситуации добиться компенсации практически невозможно, и восстановление автомобиля придется осуществлять самостоятельно.
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