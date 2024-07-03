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Виновник ДТП погиб: кто должен возмещать материальный ущерб пострадавшему

В случае гибели виновника ДТП компенсировать ущерб может страховая

2:14
Страхование

Иногда в авариях виновник ДТП погибает, и выплачивать ущерб пострадавшему оказывается некому. Многие водители не знают, как действовать в таких ситуациях, и начинают самостоятельно восстанавливать свою машину до завершения разбирательств, что является ошибкой.

В случае гибели виновника ДТП компенсировать ущерб может страховая
Фото: web.archive.org by АНТ Бережный, CC BY 3.0

Возмещение ущерба, если виновник погиб

Первым делом нужно выяснить, был ли у виновника ДТП полис ОСАГО. Если полис был, пострадавший может обратиться за выплатами в страховую компанию виновника. Сделать это можно, если:

  • В результате ДТП пострадали только транспортные средства.
  • ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств, и у обоих участников есть действующие полисы ОСАГО.

Если у виновника был полис ОСАГО, необходимо потребовать от представителей ГИБДД внести информацию о нём в справку о ДТП. Затем обратиться в страховую компанию виновника за выплатами, предоставив справку о ДТП, документы на автомобиль, паспорт, заявление на страховую выплату и реквизиты.

Если у погибшего нет полиса ОСАГО

Отсутствие полиса ОСАГО у погибшего усложняет ситуацию, но есть два возможных сценария.

  • Близкие погибшего, вступающие в права наследования, могут взять на себя и его долги, включая выплаты по ущербу.
  • Если у погибшего нет наследства и имущества, взыскать с него будет нечего, и восстановление автомобиля ляжет на пострадавшего.

Если никто не вступил в наследство, то имущество переходит в собственность государства или муниципального образования. В этом случае права наследника также переходят к государству или муниципалитету. Если возникла такая ситуация, иск необходимо предъявлять к государству или муниципалитету, к которому перешло имущество. Однако вероятность получения выплат в таком случае минимальна.

Если у погибшего не было родственников или другого имущества, то этот сценарий наиболее неблагоприятный. В такой ситуации добиться компенсации практически невозможно, и восстановление автомобиля придется осуществлять самостоятельно.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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