"Груда металлолома": российские и белорусские туристы пострадали в крупной аварии в Турции

В Анталье россияне попали в серьёзное ДТП на микроавтобусе

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3 июля в турецкой провинции Анталья произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали российские и белорусские туристы, направлявшиеся в аэропорт. 20 человек с травмами разной степени тяжести были срочно госпитализированы. Местные СМИ сообщают, что водитель транспортного средства погиб.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Туристический микроавтобус с россиянами и белорусами попал в аварию рано утром 3 июля в районе Манавгат, пишет Gazete Alanya.

Транспортное средство с номерным знаком 07 ААЗ*** перевозило туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи. Водитель Шавки Чобан при въезде на мостовую развязку Кёарюлю кольцевой дороги не справился с управлением и врезался в бетонный столб. От удара машину отбросило на проселочную дорогу.

Передняя часть автобуса полностью разрушена. Очевидцы описывают транспортное средство после ДТП как "груду металлолома". На место происшествия немедленно прибыли несколько бригад скорой помощи и полицейские. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские пункты. Водитель, которого вытащили из автомобиля пожарные, скончался в больнице, пишут "Известия".

Пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что в автобусе находились 25 туристов, включая детей. Из них 18 граждан России и 7 — Белоруссии. Жертв среди туристов нет, 20 человек были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, некоторых из них после оказания первой помощи выписали.

Также сообщается, что в одном из медучреждений Антальи были госпитализированы шестеро российских туристов. Сотрудники подтвердили отсутствие летальных исходов. Среди пострадавших есть пациенты с переломами.

В настоящее время турецкие правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Детали происшествия выясняются.

Все пострадавшие туристы из России и Белоруссии получают поддержку от страховой компании и представителей туроператора, сообщили "Известиям" в АТОР. Пять туристов, три из Белоруссии и два из России, не получившие травм, вылетели домой по расписанию. Остальным пострадавшим будет обеспечена компенсация за проживание до возвращения и вылет домой. Туроператор помогает с подбором вариантов.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко напомнил, что все организованные туристы могут выезжать за границу только при наличии страховки. По словам экспертов, страховая компания покрывает расходы на медицинскую помощь в случае аварий и других ситуаций, требующих обращения в больницы.