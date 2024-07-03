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Десятки миллионов: во сколько "СОГАЗу" обойдутся сошедшие с рельсов в Коми пассажирские вагоны

Выплаты "СОГАЗа" за сошедшие с рельсов в Коми вагоны могут достигнуть годовой премии

Страхование

Пассажирские вагоны, сошедшие с рельсов на прошлой неделе, были застрахованы в компании "СОГАЗ", сообщает АСН. Размер выплат страховщика зависит от степени повреждений вагонов и может начинаться от десятков миллионов рублей и достигать суммы годовой страховой премии по контракту.

Выплаты "СОГАЗа" за сошедшие с рельсов в Коми вагоны могут достигнуть годовой премии
Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

Напомним, что 26 июня поезд "Воркута-Новороссийск" сошел с рельсов через десять минут после отправления со станции Инта-1 в республике Коми. В составе поезда было 14 вагонов, в которых находилось 232 пассажира. Изначально сообщалось о сходе 9 вагонов. Позже некоторые СМИ уточнили, что с рельсов сошли 8 вагонов, из которых четыре опрокинулись.

Как выяснило АСН, между "Федеральной пассажирской компанией" (дочерняя компания "РЖД") и "СОГАЗом" был заключен генеральный договор страхования подвижного состава. Договор был подписан в 2022 году и действует с января 2023 по декабрь 2025 года. Застраховано было 14,8 тыс. вагонов на общую остаточную стоимость в 261 млрд рублей. Самые дорогие вагоны по договору стоили от 145 до 169 млн рублей. Страховая премия по трёхлетнему договору составила 193 млн рублей.

АСН подсчитало, что средняя стоимость стандартного вагона составляет 16,4 млн рублей, за исключением стоимости двухсот дорогих вагонов. При повреждении только четырех вагонов сумма ущерба составит 66 млн рублей, а если повреждены все девять вагонов, то максимальная страховая сумма достигнет 147 млн рублей.

На данный момент нет публичной информации о возможности восстановления поврежденных вагонов. Если часть вагонов будет признана не подлежащей восстановлению, выплаты крупнейшего страховщика России могут достигнуть суммы годовой премии по контракту.

АСН направило запросы в "РЖД", "ФПК" и "СОГАЗ", но на момент публикации компании предпочли не комментировать ситуацию.

По данным СМИ, на месте происшествия были обнаружены тела трех погибших. По информации телеграм-канала "РЖД", родственникам погибших будет выплачено по 2,025 млн рублей страхового возмещения от "СОГАЗа" (страховщик по ОСГОП) и по 2 млн рублей от самой компании. Госпитализированные пострадавшие получат по 1 млн рублей, а пострадавшие, лечившиеся амбулаторно — по 500 тыс. рублей.

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