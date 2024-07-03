Три ситуации, когда машина с "автопилотом" опаснее авто с обычным водителем

Автомобили с автопилотом оказались в шесть раз опаснее обычных на рассвете и закате и в два раза — при прохождении поворотов и в дождливую погоду. К таким выводам пришёл журнал Nature Communications, изучив данные страховщиков в США.
Для сравнения использовались 2100 аварий машин с автопилотом и 35113 ДТП с авто под управлением человека. Выяснилось, что в обычных ситуациях у автопилота снижается вероятность попасть в аварию — при условии езды по прямой и дневном свете. В других условиях обычные водители проявили себя лучше автоматики.
В публикации также отмечается, что машины, оснащённые системами автоматического управления, больше рискуют угодить в ДТП, в результате которого участники получат лёгкие, умеренные или тяжелые травмы. Кроме того, при замедлении и выезде на встречную полосу, а также во время дождя транспортные средства с "автопилотом" демонстрируют более высокий уровень аварийности, чем управляемые людьми авто: 11% против 5%, констатируют исследователи.
При этом есть ситуации, где автопилот рулит лучше человека:
• езда задним ходом (аварийность 33% против 45%);
• при движении по прямой, съезде с дорог на паркинги и при выезде с паркинга.
Что касается лобовых столкновений, то тут силы равны: 45% от общего числа ДТП и у автопилота, и у человека.
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