Три ситуации, когда машина с "автопилотом" опаснее авто с обычным водителем

NC: машины с "автопилотом" в шесть раз аварийнее обычных на закате

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автомобили с автопилотом оказались в шесть раз опаснее обычных на рассвете и закате и в два раза — при прохождении поворотов и в дождливую погоду. К таким выводам пришёл журнал Nature Communications, изучив данные страховщиков в США.

Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Для сравнения использовались 2100 аварий машин с автопилотом и 35113 ДТП с авто под управлением человека. Выяснилось, что в обычных ситуациях у автопилота снижается вероятность попасть в аварию — при условии езды по прямой и дневном свете. В других условиях обычные водители проявили себя лучше автоматики.

В публикации также отмечается, что машины, оснащённые системами автоматического управления, больше рискуют угодить в ДТП, в результате которого участники получат лёгкие, умеренные или тяжелые травмы. Кроме того, при замедлении и выезде на встречную полосу, а также во время дождя транспортные средства с "автопилотом" демонстрируют более высокий уровень аварийности, чем управляемые людьми авто: 11% против 5%, констатируют исследователи.

При этом есть ситуации, где автопилот рулит лучше человека:

• езда задним ходом (аварийность 33% против 45%);

• при движении по прямой, съезде с дорог на паркинги и при выезде с паркинга.

Что касается лобовых столкновений, то тут силы равны: 45% от общего числа ДТП и у автопилота, и у человека.