Пострадавшие в столкновении трамваев в Кемерове начали получать выплаты от страховщика

"АльфаСтрахование" произвело первую выплату в рамках урегулирования страхового случая в связи с гибелью одного из пассажиров при столкновении двух трамваев в Кемерове.
На данный момент страховщику поступило более 40 обращений от пострадавших в аварии. "АльфаСтрахование" сообщает, что все поступившие обращения будут урегулированы в ближайшее время после получения необходимых документов от государственных органов.
Согласно закону об ОСГОП, страховая выплата иждивенцам или родственникам погибших пассажиров фиксирована и составляет 2,025 млн рублей за каждого погибшего. Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ № 1164, и зависит от вида, локализации и тяжести травмы.
Напомним, что утром 6 июня 2024 года в Кемерове произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП один пассажир погиб, более 130 человек пострадали.
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