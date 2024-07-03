Пострадавшие в столкновении трамваев в Кемерове начали получать выплаты от страховщика

Родные погибшего в ДТП с трамваями в Кемерове получили страховую выплату

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

"АльфаСтрахование" произвело первую выплату в рамках урегулирования страхового случая в связи с гибелью одного из пассажиров при столкновении двух трамваев в Кемерове.

Фото: web.archive.org by trolleyfan, CC BY-SA 3.0

На данный момент страховщику поступило более 40 обращений от пострадавших в аварии. "АльфаСтрахование" сообщает, что все поступившие обращения будут урегулированы в ближайшее время после получения необходимых документов от государственных органов.

Согласно закону об ОСГОП, страховая выплата иждивенцам или родственникам погибших пассажиров фиксирована и составляет 2,025 млн рублей за каждого погибшего. Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ № 1164, и зависит от вида, локализации и тяжести травмы.

Напомним, что утром 6 июня 2024 года в Кемерове произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП один пассажир погиб, более 130 человек пострадали.