Не платить за бесплатное: как получить дорогостоящее лечение по ОМС

Полис ОМС позволяет получить сложное и дорогостоящее лечение

3:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

У каждого россиянина есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС), но не все знают, какие возможности для бесплатного лечения он предоставляет. При этом с его помощью можно получить сложные и дорогие виды медицинской помощи.

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Первичная медико-санитарная помощь

Включает обращения в поликлиники, женские консультации, стоматологические поликлиники. Все исследования и анализы, назначенные лечащим врачом, проводятся бесплатно.

Помимо традиционных анализов крови, флюорографии, УЗИ и рентгена, бесплатно проводятся:

Компьютерная или магнитно-резонансная томография.

Маммография.

Гастро- и колоноскопия.

Маммография. Гастро- и колоноскопия. Эхокардиография (УЗИ сердца) и УЗИ сосудов.

Измерение внутриглазного давления и другие исследования. Многие из них входят в программу диспансеризации.

Сроки ожидания консультаций и исследований по ОМС

Время ожидания медпомощи строго регламентировано:

Амбулаторная неотложная помощь — не более 2 часов.

Прием терапевта, педиатра — не позднее 24 часов.

Консультации специалистов — не позднее 14 рабочих дней.

Инструментальные исследования и анализы — максимум 14 рабочих дней.

КТ, МРТ, ангиография — не позднее 14 рабочих дней.

Для пациентов с подозрением на онкозаболевание:

Прием онколога — не позднее 3 рабочих дней.

Диагностические исследования для онкодиагноза — не более 7 рабочих дней.

Если в поликлинике нет нужного специалиста или исследования, пациент направляется в другое учреждение бесплатно.

Ежегодная диспансеризация

Ежегодный чекап здоровья позволяет выявить скрытые хронические заболевания и начать их лечение на ранней стадии. Он включает:

Оценку состояния сердечно-сосудистой системы.

Выявление сахарного диабета.

Онкоскрининг.

Оценку состояния легких и сердца у постковидных больных.

На втором этапе диспансеризации бесплатно выполняются дорогие исследования: дуплексное сканирование артерий, гастродуоденоскопия, колоноскопия. Для лиц 18-39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно.

Сложные операции и высокотехнологичное лечение

В программу ОМС входят новые современные методы лечения. Бесплатно выполняются:

Операции на сердечно-сосудистой системе.

Трансплантация органов.

ЭКО для женщин с бесплодием.

Различные виды диализа.

Эндопротезирование суставов.

Химио-, лучевая и иммунная терапия для онкобольных.

Подробный перечень услуг ежегодно утверждается правительством РФ.

За что не нужно платить

Лекарства, назначенные в больницах и дневных стационарах.

Медицинские изделия, компоненты крови, лечебное питание.

Одноместные и маломестные палаты.

Перевозка больных между клиниками для дополнительного обследования или диагностики.

Если в медучреждении требуют оплаты за перечисленную медицинскую помощь, нужно обратиться в страховую медицинскую организацию — её название и контакты указаны в полисе ОМС.