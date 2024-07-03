Не платить за бесплатное: как получить дорогостоящее лечение по ОМС

У каждого россиянина есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС), но не все знают, какие возможности для бесплатного лечения он предоставляет. При этом с его помощью можно получить сложные и дорогие виды медицинской помощи.
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Первичная медико-санитарная помощь
Включает обращения в поликлиники, женские консультации, стоматологические поликлиники. Все исследования и анализы, назначенные лечащим врачом, проводятся бесплатно.
Помимо традиционных анализов крови, флюорографии, УЗИ и рентгена, бесплатно проводятся:
Компьютерная или магнитно-резонансная томография. Маммография. Гастро- и колоноскопия.
Эхокардиография (УЗИ сердца) и УЗИ сосудов.
Измерение внутриглазного давления и другие исследования. Многие из них входят в программу диспансеризации.
Сроки ожидания консультаций и исследований по ОМС
Время ожидания медпомощи строго регламентировано:
Амбулаторная неотложная помощь — не более 2 часов.
Прием терапевта, педиатра — не позднее 24 часов.
Консультации специалистов — не позднее 14 рабочих дней.
Инструментальные исследования и анализы — максимум 14 рабочих дней.
КТ, МРТ, ангиография — не позднее 14 рабочих дней.
Для пациентов с подозрением на онкозаболевание:
Прием онколога — не позднее 3 рабочих дней.
Диагностические исследования для онкодиагноза — не более 7 рабочих дней.
Если в поликлинике нет нужного специалиста или исследования, пациент направляется в другое учреждение бесплатно.
Ежегодная диспансеризация
Ежегодный чекап здоровья позволяет выявить скрытые хронические заболевания и начать их лечение на ранней стадии. Он включает:
Оценку состояния сердечно-сосудистой системы.
Выявление сахарного диабета.
Онкоскрининг.
Оценку состояния легких и сердца у постковидных больных.
На втором этапе диспансеризации бесплатно выполняются дорогие исследования: дуплексное сканирование артерий, гастродуоденоскопия, колоноскопия. Для лиц 18-39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно.
Сложные операции и высокотехнологичное лечение
В программу ОМС входят новые современные методы лечения. Бесплатно выполняются:
Операции на сердечно-сосудистой системе.
Трансплантация органов.
ЭКО для женщин с бесплодием.
Различные виды диализа.
Эндопротезирование суставов.
Химио-, лучевая и иммунная терапия для онкобольных.
Подробный перечень услуг ежегодно утверждается правительством РФ.
За что не нужно платить
Лекарства, назначенные в больницах и дневных стационарах.