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Не платить за бесплатное: как получить дорогостоящее лечение по ОМС

Полис ОМС позволяет получить сложное и дорогостоящее лечение

3:29
Страхование

У каждого россиянина есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС), но не все знают, какие возможности для бесплатного лечения он предоставляет. При этом с его помощью можно получить сложные и дорогие виды медицинской помощи.

Полис ОМС позволяет получить сложное и дорогостоящее лечение
Фото: commons.wikimedia.org by GeorgeWilliams21 is licensed under Creative Commons

Первичная медико-санитарная помощь

Включает обращения в поликлиники, женские консультации, стоматологические поликлиники. Все исследования и анализы, назначенные лечащим врачом, проводятся бесплатно.

Помимо традиционных анализов крови, флюорографии, УЗИ и рентгена, бесплатно проводятся:

  • Компьютерная или магнитно-резонансная томография.
    Маммография.
    Гастро- и колоноскопия.
  • Эхокардиография (УЗИ сердца) и УЗИ сосудов.
  • Измерение внутриглазного давления и другие исследования. Многие из них входят в программу диспансеризации.

Сроки ожидания консультаций и исследований по ОМС

Время ожидания медпомощи строго регламентировано:

  • Амбулаторная неотложная помощь — не более 2 часов.
  • Прием терапевта, педиатра — не позднее 24 часов.
  • Консультации специалистов — не позднее 14 рабочих дней.
  • Инструментальные исследования и анализы — максимум 14 рабочих дней.
  • КТ, МРТ, ангиография — не позднее 14 рабочих дней.

Для пациентов с подозрением на онкозаболевание:

Прием онколога — не позднее 3 рабочих дней.

Диагностические исследования для онкодиагноза — не более 7 рабочих дней.

Если в поликлинике нет нужного специалиста или исследования, пациент направляется в другое учреждение бесплатно.

Ежегодная диспансеризация

Ежегодный чекап здоровья позволяет выявить скрытые хронические заболевания и начать их лечение на ранней стадии. Он включает:

  • Оценку состояния сердечно-сосудистой системы.
  • Выявление сахарного диабета.
  • Онкоскрининг.
  • Оценку состояния легких и сердца у постковидных больных.

На втором этапе диспансеризации бесплатно выполняются дорогие исследования: дуплексное сканирование артерий, гастродуоденоскопия, колоноскопия. Для лиц 18-39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно.

Сложные операции и высокотехнологичное лечение

В программу ОМС входят новые современные методы лечения. Бесплатно выполняются:

  • Операции на сердечно-сосудистой системе.
  • Трансплантация органов.
  • ЭКО для женщин с бесплодием.
  • Различные виды диализа.
  • Эндопротезирование суставов.
  • Химио-, лучевая и иммунная терапия для онкобольных.

Подробный перечень услуг ежегодно утверждается правительством РФ.

За что не нужно платить

  • Лекарства, назначенные в больницах и дневных стационарах.
  • Медицинские изделия, компоненты крови, лечебное питание.
  • Одноместные и маломестные палаты.
  • Перевозка больных между клиниками для дополнительного обследования или диагностики.

Если в медучреждении требуют оплаты за перечисленную медицинскую помощь, нужно обратиться в страховую медицинскую организацию — её название и контакты указаны в полисе ОМС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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