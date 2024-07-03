Страховые выплаты за ранение на СВО: куда обращаться и какие документы нужны

Жизнь и здоровье военнослужащих СВО автоматически застрахованы по программе обязательного государственного страхования. Если участник спецоперации получил ранение в период прохождения военной службы, помимо социальных ему положены и страховые выплаты.
Страховая выплата положена участнику СВО, заключившему контракт с ВС РФ или призванному по мобилизации, в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период прохождения военной службы. Основанием являются Федеральный закон от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ и Приказ Министра обороны РФ от 8 декабря 2022 г. №755.
Сумма выплаты зависит от тяжести полученного увечья:
Выплаты каждый год индексируются с учётом инфляции.
Официальным страховщиком Вооружённых сил РФ является АО "СОГАЗ".
Для получения страховой выплаты нужно подать пакет документов:
В заявлении обязательно указываются банковские реквизиты военнослужащего для перечисления компенсации. На счета других лиц страховые выплаты не производятся.
Образцы документы размещены на официальном сайте страховой компании "СОГАЗ" в разделе "Для личного состава Минобороны России".
Документы в АО "СОГАЗ" можно направить двумя способами:
Страховые выплаты производятся в течение 15 дней с момента подачи документов в страховую компанию.
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