Страховые выплаты за ранение на СВО: куда обращаться и какие документы нужны

Получившим ранение на СВО бойцам положены страховые выплаты

Жизнь и здоровье военнослужащих СВО автоматически застрахованы по программе обязательного государственного страхования. Если участник спецоперации получил ранение в период прохождения военной службы, помимо социальных ему положены и страховые выплаты.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий, CC BY-SA 4.0

Когда выплачивается компенсация

Страховая выплата положена участнику СВО, заключившему контракт с ВС РФ или призванному по мобилизации, в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период прохождения военной службы. Основанием являются Федеральный закон от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ и Приказ Министра обороны РФ от 8 декабря 2022 г. №755.

Размер компенсаций

Сумма выплаты зависит от тяжести полученного увечья:

тяжелое - 313 172,95 рублей.

легкое - 78 293,23 руб.

Выплаты каждый год индексируются с учётом инфляции.

Куда обращаться и какие документы подавать

Официальным страховщиком Вооружённых сил РФ является АО "СОГАЗ".

Для получения страховой выплаты нужно подать пакет документов:

Заявление.

Копию документа, удостоверяющего личность застрахованного.

Справку об обстоятельствах наступления страхового случая (получения ранения).

Справку военно-врачебной комиссии о тяжести увечья.

В заявлении обязательно указываются банковские реквизиты военнослужащего для перечисления компенсации. На счета других лиц страховые выплаты не производятся.

Образцы документы размещены на официальном сайте страховой компании "СОГАЗ" в разделе "Для личного состава Минобороны России".

Как подать документы

Документы в АО "СОГАЗ" можно направить двумя способами:

по почте (107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10, АО "СОГАЗ", Управление урегулирования убытков по обязательному государственному личному страхованию).

принести лично в головной офис страховщика в будние дни (г. Москва, Уланский переулок, д. 24, стр. 1).

В какие сроки перечисляют выплаты

Страховые выплаты производятся в течение 15 дней с момента подачи документов в страховую компанию.