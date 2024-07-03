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Страховые выплаты за ранение на СВО: куда обращаться и какие документы нужны

Получившим ранение на СВО бойцам положены страховые выплаты

Страхование

Жизнь и здоровье военнослужащих СВО автоматически застрахованы по программе обязательного государственного страхования. Если участник спецоперации получил ранение в период прохождения военной службы, помимо социальных ему положены и страховые выплаты.

Получившим ранение на СВО бойцам положены страховые выплаты
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий, CC BY-SA 4.0

Когда выплачивается компенсация

Страховая выплата положена участнику СВО, заключившему контракт с ВС РФ или призванному по мобилизации, в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период прохождения военной службы. Основанием являются Федеральный закон от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ и Приказ Министра обороны РФ от 8 декабря 2022 г. №755.

Размер компенсаций 

Сумма выплаты зависит от тяжести полученного увечья:

  • тяжелое - 313 172,95 рублей.
  • легкое - 78 293,23 руб.

Выплаты каждый год индексируются с учётом инфляции.

Куда обращаться и какие документы подавать

Официальным страховщиком Вооружённых сил РФ является АО "СОГАЗ".

Для получения страховой выплаты нужно подать пакет документов:

  • Заявление.
  • Копию документа, удостоверяющего личность застрахованного.
  • Справку об обстоятельствах наступления страхового случая (получения ранения).
  • Справку военно-врачебной комиссии о тяжести увечья.

В заявлении обязательно указываются банковские реквизиты военнослужащего для перечисления компенсации. На счета других лиц страховые выплаты не производятся.

Образцы документы размещены на официальном сайте страховой компании "СОГАЗ" в разделе "Для личного состава Минобороны России". 

Как подать документы

Документы в АО "СОГАЗ" можно направить двумя способами:

  • по почте (107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10, АО "СОГАЗ", Управление урегулирования убытков по обязательному государственному личному страхованию).
  • принести лично в головной офис страховщика в будние дни (г. Москва, Уланский переулок, д. 24, стр. 1).

В какие сроки перечисляют выплаты

Страховые выплаты производятся в течение 15 дней с момента подачи документов в страховую компанию.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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