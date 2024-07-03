Что делать, если закончился бензин: дополнительные опции страховых компаний для автомобилистов

Страховые компании предлагают клиентам услуги, которые выходят за рамки обычной страховки. Крупные страховщики ОСАГО и каско предлагают дополнительные опции к автостраховке, помогающие в сложных ситуациях на дороге.
Что делать, если закончился бензин
Представьте, что ночью на трассе у вас закончился бензин, и никто не останавливается, чтобы помочь. Эту проблему можно решить, оформив дополнительную опцию в полисе каско.
Эксперт-аналитик Эряния Бочкина отмечает, что подвоз топлива обычно не входит в стандартный полис каско. Эта услуга предоставляется в рамках пакета технической помощи на дороге, который можно приобрести дополнительно. В пакет могут входить зарядка или замена аккумулятора, запуск двигателя, замена колес и другие услуги, позволяющие получить срочную помощь без необходимости заниматься ремонтом самостоятельно, сообщает портал Банки. ру.
Стоимость такого пакета начинается от тысячи рублей, но может увеличиваться в зависимости от срока действия, перечня услуг и возраста автомобиля.
Включённые услуги
Чаще всего в пакет помощи на дороге включаются:
Некоторые страховщики также оплачивают гостиницу или компенсируют стоимость такси в случае затяжного ремонта.
Как воспользоваться опцией
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