Что делать, если закончился бензин: дополнительные опции страховых компаний для автомобилистов

Как автостраховка может помочь, если закончилось топливо

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании предлагают клиентам услуги, которые выходят за рамки обычной страховки. Крупные страховщики ОСАГО и каско предлагают дополнительные опции к автостраховке, помогающие в сложных ситуациях на дороге.

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Что делать, если закончился бензин

Представьте, что ночью на трассе у вас закончился бензин, и никто не останавливается, чтобы помочь. Эту проблему можно решить, оформив дополнительную опцию в полисе каско.

Эксперт-аналитик Эряния Бочкина отмечает, что подвоз топлива обычно не входит в стандартный полис каско. Эта услуга предоставляется в рамках пакета технической помощи на дороге, который можно приобрести дополнительно. В пакет могут входить зарядка или замена аккумулятора, запуск двигателя, замена колес и другие услуги, позволяющие получить срочную помощь без необходимости заниматься ремонтом самостоятельно, сообщает портал Банки. ру.

Стоимость такого пакета начинается от тысячи рублей, но может увеличиваться в зависимости от срока действия, перечня услуг и возраста автомобиля.

Включённые услуги

Чаще всего в пакет помощи на дороге включаются:

Услуги экстренной техпомощи

Эвакуация автомобиля

Вызов аварийного комиссара и скорой помощи

Информационная поддержка при ДТП

Долив топлива или зарядка аккумулятора

Замена пробитого колеса

Вскрытие дверей или багажника

Некоторые страховщики также оплачивают гостиницу или компенсируют стоимость такси в случае затяжного ремонта.

Как воспользоваться опцией

Позвонить страховщику или использовать мобильное приложение. Сообщить номер полиса, марку автомобиля и его расположение. Если нужна эвакуация, указать место назначения. Предъявить прибывшему специалисту свидетельство о регистрации транспортного средства.