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Анатолий Аксаков о методах борьбы с мошенничеством в страховании: статистика и видеонаблюдение

Госдума обсуждает новые меры борьбы с мошенничеством в страховании

1:17
Страхование

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался о рисках и мерах по предотвращению мошенничества в сфере страхования.

Госдума обсуждает новые меры борьбы с мошенничеством в страховании
Фото: freepik.com by halayalex, PDM

"Мы запросили статистику в Центральном банке, которая говорит о недобросовестном поведении со стороны автовладельцев. Мы часто наблюдаем за страховыми случаями, которые оформляются без участников полиции. И, по информации ЦБ, отдельные регионы, например, республики Кавказа, отличаются большим количеством страховых случаев", — отметил Аксаков.

Он также подчеркнул значимость скользящего коэффициента выплат, который может варьироваться в зависимости от региона и служит индикатором для выявления случаев с высоким уровнем фиктивных аварий. Аксаков указал, что отсутствие полиции на месте происшествия значительно увеличивает риск мошенничества.

В качестве мер борьбы с мошенничеством он предложил использовать камеры наблюдения и анализ видеоматериалов и фотографий для разбора случаев с превышением коэффициента. Аксаков заверил, что ко второму чтению будут предприняты дополнительные меры для минимизации рисков и злоупотреблений при страховых случаях, сообщает klerk. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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