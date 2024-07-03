Исследование "Ренессанс Страхование": в этом году каждый второй россиянин останется работать летом, а дача станет основным местом отдыха

Большинство россиян планируют отдых на даче этим летом

2:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

Только каждый второй опрошенный россиянин взял отпуск на ближайшие два месяца — половина проведёт лето на работе. Основным местом отдыха для россиян в этом году будет дача, согласно результатам исследования, проведённого группой "Ренессанс Страхование", сообщает ТАСС.

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В ходе опроса респондентов попросили рассказать о планах на летний отдых. Выяснилось, что почти половина опрошенных (48%) намерены посвятить лето работе, в то время как отпуск запланировали 52% (включая тех, кто уже был в отпуске в июне).

Из тех, кто собирается в отпуск, большинство (38% всех опрошенных) останутся в России, а за границу поедет каждый седьмой (14%). Среди тех, кто останется в России, половина (51%) поедет только на дачу, 31% планируют путешествия по российским городам, а 18% собираются и на дачу, и в города.

Бюджет большинства респондентов, планирующих отпуск на даче (57%), не превышает 30 тыс. рублей. Среди тех, кто собирается путешествовать по России, многие хотят посетить Санкт-Петербург (37%), города и курорты Краснодарского края (33%), Карелию (18%) и Нижний Новгород (15%). В Москву планируют поехать 7%. По 5% респондентов хотят посетить Золотое кольцо и Крым.

Почти у двух третей опрошенных, запланировавших отпуск (62%), бюджет не превышает 100 тыс. рублей (37% планируют потратить до 50 тыс. рублей, 25% — от 50 до 100 тыс. рублей). Каждый пятый (21%) рассчитывает уложиться в 100-150 тыс. рублей, каждый девятый (11%) — в 150-300 тыс. рублей, а 6% — в 300-500 тыс. рублей. У большинства респондентов бюджет на отпуск остался на уровне прошлого года (38%) или уменьшился (у 25% — немного, у 17% — значительно). Каждый восьмой (11%) немного увеличил расходы на летний отдых, и у 9% они значительно выросли.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2024 года среди более 2 тыс. россиян старше 18 лет из крупных городов России.