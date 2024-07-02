Автоподстава на дороге: как её распознать и не попасться на удочку мошенников

Автомобильные аварии не всегда являются случайностью — иногда они умышленно провоцируются мошенниками, стремящимися получить деньги. Рассмотрим, что представляет собой "автоподстава" и как избежать попадания в ловушку аферистов.
Обычно автоподстава имеет один сценарий: аферист провоцирует аварийную ситуацию, а затем убеждает вас, что ДТП произошло по вашей вине. При этом мошенник торопится, пытается надавить на жертву и как можно скорее получить свои деньги, не привлекая полицию и других третьих лиц.
Возможен и другой вариант. Мошенники оформят аварию по европротоколу, после чего обратятся к страховщику за выплатами. Этот вариант встречается реже, так как страховая не всегда компенсирует ущерб деньгами, а оплачивает ремонт в автомастерской, что невыгодно жуликам.
После мелкого ДТП мошенники могут убедить вас, что все в порядке, и вы можете спокойно уехать, но позже они обвинят вас в бегстве с места происшествия.
Иногда злоумышленники могут бросить предмет в вашу машину в момент выезда с парковки, а затем подставить "свидетелей".
Классическая схема — когда вы уступаете дорогу, водитель машет вам, давая дорогу, но как только вы начинаете движение, он ускоряется и происходит столкновение.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам избежать неприятностей и обезопасит от мошенников на дорогах.
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