Автоподстава на дороге: как её распознать и не попасться на удочку мошенников

Вызов полиции при ДТП поможет не стать жертвой автоподставы

Автомобильные аварии не всегда являются случайностью — иногда они умышленно провоцируются мошенниками, стремящимися получить деньги. Рассмотрим, что представляет собой "автоподстава" и как избежать попадания в ловушку аферистов.

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Как распознать "автоподставу"

Обычно автоподстава имеет один сценарий: аферист провоцирует аварийную ситуацию, а затем убеждает вас, что ДТП произошло по вашей вине. При этом мошенник торопится, пытается надавить на жертву и как можно скорее получить свои деньги, не привлекая полицию и других третьих лиц.

Возможен и другой вариант. Мошенники оформят аварию по европротоколу, после чего обратятся к страховщику за выплатами. Этот вариант встречается реже, так как страховая не всегда компенсирует ущерб деньгами, а оплачивает ремонт в автомастерской, что невыгодно жуликам.

Распространённые схемы автоподстав

После мелкого ДТП мошенники могут убедить вас, что все в порядке, и вы можете спокойно уехать, но позже они обвинят вас в бегстве с места происшествия.

Иногда злоумышленники могут бросить предмет в вашу машину в момент выезда с парковки, а затем подставить "свидетелей".

Классическая схема — когда вы уступаете дорогу, водитель машет вам, давая дорогу, но как только вы начинаете движение, он ускоряется и происходит столкновение.

Как избежать автоподстав

Всегда настаивайте на вызове полиции, даже если другая сторона предлагает "решить все на месте".

Запрашивайте расписку о том, что ущерба нет и взаимных претензий не имеется, если согласились разойтись мирно.

При выезде с парковки не доверяйте жестам других водителей; убедитесь, что вам действительно уступают дорогу.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам избежать неприятностей и обезопасит от мошенников на дорогах.