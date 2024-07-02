Больничный по ДМС: как оформляется, оплачивается и в чём отличия от ОМС

Люди с платной медицинской страховкой часто интересуются, возможно ли оформить больничный лист по ДМС. Российские клиники готовы предоставить такую услугу, но существуют определенные ограничения. О нюансах рассказало АСН.
Оформление больничного листа для владельцев дополнительных страховых программ включает несколько шагов:
Для оформления больничного требуются паспорт, СНИЛС и номер полиса ДМС. Физическое присутствие документов не требуется, так как оформление может происходить онлайн, и информация передается в клинику от работодателя.
Оплата больничного листа зависит от страховой компании, которая возмещает расходы на лечение. Застрахованные лица получают выплаты в зависимости от стажа работы:
Размеры выплат при больничном по ДМС и ОМС примерно одинаковы, за исключением случаев, когда требуется длительное или специализированное лечение, которое может не покрываться добровольной страховкой.
Закрыть больничный лист по ДМС можно только в клиниках, участвующих в программе страховой компании. Некоторые страховщики также предлагают оформление больничных онлайн для простых случаев заболевания, таких как ОРВИ.
Отказ в выдаче больничного листа может быть связан с некорректным оформлением документов, просроченным полисом или изменениями в страховом полисе. Также причиной может быть отсутствие в списке страховых случаев установленного диагноза.
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