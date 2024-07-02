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Больничный по ДМС: как оформляется, оплачивается и в чём отличия от ОМС

В России можно оформить больничный по ДМС, но с рядом ограничений

2:26
Страхование

Люди с платной медицинской страховкой часто интересуются, возможно ли оформить больничный лист по ДМС. Российские клиники готовы предоставить такую услугу, но существуют определенные ограничения. О нюансах рассказало АСН.

В России можно оформить больничный по ДМС, но с рядом ограничений
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Процесс оформления больничного по ДМС

Оформление больничного листа для владельцев дополнительных страховых программ включает несколько шагов:

  • Обращение в клинику, участвующую в программе ДМС. В случае отсутствия такого участия, больничный можно оформить только по полису ОМС.
  • Консультация с терапевтом, который занимается оформлением.
  • Получение документа, который с 2022 года выдается только в электронной форме в соответствии с новыми правилами РФ.

Документы и скорость оформления

Для оформления больничного требуются паспорт, СНИЛС и номер полиса ДМС. Физическое присутствие документов не требуется, так как оформление может происходить онлайн, и информация передается в клинику от работодателя.

Особенности оплаты больничного по ДМС

Оплата больничного листа зависит от страховой компании, которая возмещает расходы на лечение. Застрахованные лица получают выплаты в зависимости от стажа работы:

  • Менее полугода — до размера МРОТ;
  • От 6 месяцев до 5 лет — до 60% от зарплаты;
  • От 5 до 8 лет — до 80% от зарплаты;
  • Более 8 лет — 100% от зарплаты.

Разница между ДМС и ОМС

Размеры выплат при больничном по ДМС и ОМС примерно одинаковы, за исключением случаев, когда требуется длительное или специализированное лечение, которое может не покрываться добровольной страховкой.

Возможности закрытия больничного по ДМС

Закрыть больничный лист по ДМС можно только в клиниках, участвующих в программе страховой компании. Некоторые страховщики также предлагают оформление больничных онлайн для простых случаев заболевания, таких как ОРВИ.

Отказ в оформлении больничного

Отказ в выдаче больничного листа может быть связан с некорректным оформлением документов, просроченным полисом или изменениями в страховом полисе. Также причиной может быть отсутствие в списке страховых случаев установленного диагноза.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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