Столкновение рыбацких судов в Баренцевом море обошлось страховщикам в круглую сумму

Страховая компания «Согласие» выплатила порядка 10,7 млн рублей после столкновения двух рыболовецких судов в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба страховщика.
По данным компании, причиной инцидента стало нарушение рыболовами правил расхождения судов. Получившим повреждение судам не потребовалась буксировка до берега, никто из членов экипажа при столкновении не пострадал.
Событие было признано страховым, компания "Согласие" выплатила возмещение в рамках договора страхования водного транспорта.
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