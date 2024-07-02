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Столкновение рыбацких судов в Баренцевом море обошлось страховщикам в круглую сумму

"Согласие" выплатило компенсацию после столкновения судов в Баренцевом море

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Страхование

Страховая компания «Согласие» выплатила порядка 10,7 млн рублей после столкновения двух рыболовецких судов в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба страховщика.

"Согласие" выплатило компенсацию после столкновения судов в Баренцевом море
Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, PDM

По данным компании, причиной инцидента стало нарушение рыболовами правил расхождения судов. Получившим повреждение судам не потребовалась буксировка до берега, никто из членов экипажа при столкновении не пострадал.

Событие было признано страховым, компания "Согласие" выплатила возмещение в рамках договора страхования водного транспорта.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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