Бывший врач-реаниматолог Вадим Каратаев о проблемах системы ОМС и ухудшении медицинского обслуживания

Как ОМС разрушает медицину в России: откровение бывшего врача

Бывший врач-реаниматолог и юрист Вадим Каратаев критически оценил систему обязательного медицинского страхования (ОМС) и её влияние на качество медицинской помощи в России. Он считает, что плановый подход, лежащий в основе системы ОМС, заставляет врачей больше сосредотачиваться на выполнении финансовых планов, чем на предоставлении качественной медицинской помощи пациентам.

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Каратаев делится своим опытом работы в больнице, где он наблюдал, как врачи сталкиваются с трудностями при получении разрешений на операции и другие виды лечения из-за ограниченности бюджетных средств. Он также отмечает, что многие врачи предпочитают работать в частной медицине, чтобы избежать стрессов и сложностей, связанных с работой в государственных учреждениях.

Автор подчёркивает, что система ОМС была задумана как временная мера, но до сих пор не заменена более эффективной. Это приводит к тому, что пациенты часто сталкиваются с длительными очередями на приём к врачам и необходимостью получать рекомендации терапевтов перед обращением к узким специалистам.

Каратаев выражает обеспокоенность тем, что проверки, проводимые страховыми компаниями, не способствуют улучшению качества медицинской помощи. Часто они сводятся к выявлению мелких нарушений в документации, что ведёт к штрафам для больниц.

По мнению Каратаева, лучшим решением было бы отказаться от системы ОМС и перейти на более гибкую модель финансирования здравоохранения, учитывающую потребности каждого пациента. Однако пока это остаётся лишь мечтой, а люди продолжают страдать от недостаточного и некачественного медицинского обслуживания, сообщает gosrf.ru.