Пациенты с онкологическими заболеваниями просят Минздрав повысить финансирование для борьбы с раком

В России предложили увеличить бюджет на борьбу с онкозаболеваниями

1:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

Крупнейшее российское объединение онкопациентов "Здравствуй!" обратилось к Министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой повысить финансирование борьбы с онкологическими заболеваниями.

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В письме, направленном министру, президент ассоциации Ирина Боровова подчеркнула необходимость определения объёма финансирования проекта "Борьба с онкозаболеваниями", принимая во внимание прогнозную численность пациентов, структуру заболеваемости и современные методы лечения. По мнению ассоциации, это поможет оценить потребность в дополнительном финансировании и реализовать стратегическую цель повышения продолжительности жизни до 78 лет.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" действует в России с 2019 года в рамках национального проекта "Здравоохранение". За последние пять лет проект получил значительные средства, но в связи с ростом числа пациентов и внедрением новых методов лечения ассоциация считает необходимым увеличение бюджета на треть. По данным Минздрава, расходы на здравоохранение в стране растут ежегодно.

Число взрослых онкологических пациентов в России постоянно увеличивается, что связано как с изменением возрастной структуры населения, так и с улучшением диагностики.

Михаил Мурашко отметил, что ежегодный прирост новых случаев онкозаболеваний в стране составляет около 600 тысяч, и по мнению экспертов, эта тенденция сохранится. Врач-онколог Евгения Черёмушкина подчеркнула важность этой проблемы и необходимость серьёзного внимания к ней со стороны властей России, учитывая множество факторов, способствующих росту онкологических заболеваний.