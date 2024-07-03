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Новые меры обязательного страхования разработчиков ИИ в случае ущерба жизни, здоровью и имуществу

В Минэкономразвития подчеркнули значимость страхования рисков от внедрения ИИ

1:37
Страхование

Страхование рисков в области искусственного интеллекта (ИИ) становится всё более актуальным, поскольку всё больше людей используют эти технологии, которые находят применение в различных сферах.

В Минэкономразвития подчеркнули значимость страхования рисков от внедрения ИИ
Фото: Pexels by Google DeepMind, PDM

Об этом сообщил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин 2 июля на заседании Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности.

Недавно Госдума приняла законопроект в третьем чтении, согласно которому разработчики ИИ, работающие в экспериментальном правовом режиме, будут обязаны страховать ответственность за возможный ущерб жизни, здоровью или имуществу, вызванный использованием технологии. Ранее страхование было добровольным, но теперь оно станет обязательным.

"Механизм очень востребован, за последние два года мы провели 15 экспериментов. В них участвуют более 170 компаний, а также органы власти. Мы подсчитали, что почти 100 тысяч граждан приняли участие в них в той или иной мере. Кто-то пользовался телемедициной, кто-то тестировал беспилотное такси", — отметил Волошин.

Он также сообщил, что законопроект был разработан в рамках трёх поручений президента, направленных на совершенствование механизма страхования. В случае ущерба жизни и здоровью, причинённого ИИ, кроме обязательного страхования, предлагается создавать комиссию для выявления обстоятельств, приведших к причинению вреда, сообщает "Парламентская газета".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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