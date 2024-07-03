"Ингосстрах" выплатил клиентам более 2,3 миллиардов рублей по ОСАГО и каско

"Ингосстрах" выплатил более 2,3 млрд рублей по автострахованию за июнь

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

За период с 10 по 21 июня "Ингосстрах" выплатил своим клиентам свыше 2,3 миллиардов рублей по автострахованию. В частности, по каско было выплачено более 896 миллионов рублей, а по ОСАГО — свыше 1,4 миллиарда рублей.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

Наибольшие выплаты по каско за эти две недели составили:

9,9 миллионов рублей — водитель автомобиля пытался объехать внезапно выбежавшее на дорогу животное. В результате машину занесло на обочину, и она перевернулась;

9,8 миллионов — водитель не соблюдал дистанцию и столкнулся с впереди идущим автомобилем; 8,4 миллиона — водитель застрахованного автомобиля ночью на мокрой дороге наехал на дорожный блок и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

Самые крупные выплаты по ОСАГО были произведены в филиалах в Москве — более 802 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге — более 46 миллионов, в Челябинской области — более 41 миллиона, в Приморском крае — более 35 миллионов, и в Ростовской области — более 27 миллионов рублей.

По каско самые значительные выплаты были в филиалах в Москве — более 509 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге — более 99 миллионов, в Ростовской области — более 26 миллионов, в Челябинской области — более 23 миллионов, и в Воронежской области — более 20 миллионов рублей.