"Ингосстрах" выплатил клиентам более 2,3 миллиардов рублей по ОСАГО и каско

За период с 10 по 21 июня "Ингосстрах" выплатил своим клиентам свыше 2,3 миллиардов рублей по автострахованию. В частности, по каско было выплачено более 896 миллионов рублей, а по ОСАГО — свыше 1,4 миллиарда рублей.
Наибольшие выплаты по каско за эти две недели составили:
Самые крупные выплаты по ОСАГО были произведены в филиалах в Москве — более 802 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге — более 46 миллионов, в Челябинской области — более 41 миллиона, в Приморском крае — более 35 миллионов, и в Ростовской области — более 27 миллионов рублей.
По каско самые значительные выплаты были в филиалах в Москве — более 509 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге — более 99 миллионов, в Ростовской области — более 26 миллионов, в Челябинской области — более 23 миллионов, и в Воронежской области — более 20 миллионов рублей.
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