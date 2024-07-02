Станет дешевле: новая "Синяя карта" для поездок по Белоруссии будет доступнее "Зелёной"

"Синие карты" обойдутся водителям дешевле "Зелёных"

1:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис автострахования "Синяя карта" для поездок россиян по Белоруссии будет доступнее прежней "Зеленой карты". К таким выводам пришёл "АвтоВзгляд".

Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961, PDM

Напомним, что в прошлом году Международная система страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта", включавшая 48 стран, исключила из своих рядов Россию и Белоруссию. На замену пришла система "Синяя карта".

Российский союз автостраховщиков (РСА) и Белорусское бюро транспортного страхования (ББТС) заключили соглашение, по которому они взаимно признают страховые полисы друг друга. Процедуры заключения и расторжения договоров, а также урегулирования убытков в новой системе остаются такими же, как в "Зеленой карте", однако полисы теперь будут оформляться на бланках синего цвета.

До 14 июля 2024 года в новой системе будут действовать текущие тарифы, после этого начнут применять новые, сниженные базовые ставки. По подсчётам "АвтоВзгляда", стоимость "Зеленой карты", например, для легкового автомобиля ранее составляла 1140 рублей за 15 дней, 1520 рублей за месяц и 7620 рублей за год. С новой "Синей картой" застраховать легковой автомобиль на 15 дней можно будет за 990 рублей, на месяц — за 1320 рублей, а на год — за 6590 рублей. Стоимость страховки для мотоциклов, грузовиков, автобусов и техники с прицепами также снизилась пропорционально.

Также введено новшество: теперь тарифы будут пересчитываться каждый квартал с учетом инфляционного коэффициента, в отличие от предыдущей системы, где изменения происходили ежемесячно.