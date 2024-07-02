Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Савичева призналась, что плохо спела на «Евровидении» из-за танцора
В Часове Яре завершается зачистка микрорайона "Канал"
Как заставить цвести толстянку?
Родион Газманов пожаловался на срыв концерта в Москве
Экономист Кульбака оценил реальность покупки жилья в ипотеку под 19%
Кинологи обсудили один из мифов о собаках
Медицинский педикюр: здоровье стоп под контролем специалиста
Юлия Пересильд заявила, что позволяет своим детям совершать ошибки
Сестра Ольги Бузовой купила квартиру с бассейном на крыше в Турции
Станет дешевле: новая "Синяя карта" для поездок по Белоруссии будет доступнее "Зелёной"

"Синие карты" обойдутся водителям дешевле "Зелёных"

1:54
Страхование

Полис автострахования "Синяя карта" для поездок россиян по Белоруссии будет доступнее прежней "Зеленой карты". К таким выводам пришёл "АвтоВзгляд".

"Синие карты" обойдутся водителям дешевле "Зелёных"
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961, PDM

Напомним, что в прошлом году Международная система страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта", включавшая 48 стран, исключила из своих рядов Россию и Белоруссию. На замену пришла система "Синяя карта".

Российский союз автостраховщиков (РСА) и Белорусское бюро транспортного страхования (ББТС) заключили соглашение, по которому они взаимно признают страховые полисы друг друга. Процедуры заключения и расторжения договоров, а также урегулирования убытков в новой системе остаются такими же, как в "Зеленой карте", однако полисы теперь будут оформляться на бланках синего цвета.

До 14 июля 2024 года в новой системе будут действовать текущие тарифы, после этого начнут применять новые, сниженные базовые ставки. По подсчётам "АвтоВзгляда", стоимость "Зеленой карты", например, для легкового автомобиля ранее составляла 1140 рублей за 15 дней, 1520 рублей за месяц и 7620 рублей за год. С новой "Синей картой" застраховать легковой автомобиль на 15 дней можно будет за 990 рублей, на месяц — за 1320 рублей, а на год — за 6590 рублей. Стоимость страховки для мотоциклов, грузовиков, автобусов и техники с прицепами также снизилась пропорционально.

Также введено новшество: теперь тарифы будут пересчитываться каждый квартал с учетом инфляционного коэффициента, в отличие от предыдущей системы, где изменения происходили ежемесячно.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
РСЗО "Полонез" готов нанести удар по провокаторам из НАТО Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Несовместимые соседи: культуры, которые нельзя сеять рядом с укропом
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Последние материалы
Киевский режим отверг предложение Венгрии о прекращении огня
Специалист Чистякова: как домашние маски влияют на здоровье ваших волос
Политолог Бабаранов о теракте в Севастополе: мы ведём "странную войну"
РСЗО "Полонез" готов нанести удар по провокаторам из НАТО
Экспорт агропродукции из Украины в июне снизился на 27,9%
Какие оттенки помады старят: советы по выбору
Готовим идеальные спагетти
Русская тревел-блогерша раскрыла мифы об отношениях американцев к русским
Кристаллы времени могут открыть новый мир для квантовых компьютеров
Президент НАС Шапарин дал советы для защиты автомобиля в аномальную жару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников