Сколько раз в сутки водитель сможет получить штраф по камерам за отсутствие ОСАГО

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Штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам будут не чаще раза в сутки

1:08
Страхование

В последние полтора месяца активизировалась работа властей РФ по запуску проверки полисов ОСАГО у водителей по камерам видеофиксации, сообщают «Известия».

Штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам будут не чаще раза в сутки
Фото: freepik.com by standret, PDM

За езду без "автогражданки" планируется штрафовать не более одного раза в сутки, независимо от того, сколько раз камера зафиксирует нарушителя. Законопроект с соответствующими правками в КоАП уже подготовлен.

В пресс-службе Минфина России изданию пояснили, что если не принять эти поправки, водителям грозят неоднократные штрафы в течение дня за отсутствие страховки.

МВД РФ не представило возражений по предложенным изменениям, сообщается в ответном письме ведомства на имя первого зампреда ЦБ России Дмитрия Тулина от 18 июня.

Глава комитета Госдумы РФ по финрынку АнатолийАксаков считает разовый дневной штраф вполне разумным. Он отметил, что принять данное нововведение могут уже в 2024 году, чтобы система быстрее заработала.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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