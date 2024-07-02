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Страховой агент: обязанности, плюсы и минусы профессии и кому она точно подойдёт

Профессия страхового агента подойдёт активным и ответственным людям

Страхование

Страховой агент — это специалист, работающий в сфере страхования и выступающий связующим звеном между страховой компанией и клиентом. Портал "Плюсы и минусы" рассказал о преимуществах и недостатках этой профессии и кому подойдёт работа страхового агента.

Профессия страхового агента подойдёт активным и ответственным людям
Фото: freepik.com by mego-studio, PDM

Роль страхового агента

Работа агента регламентируется договором с страховой компанией. Агент обязан искать клиентов и предлагать им страховые продукты, подходящие под их потребности. Важно, что клиент заключает договор непосредственно с компанией, а не с агентом. Эффективность агента и его доход зависят от количества и качества заключенных договоров.

Агенты могут управлять своим рабочим временем и выбирать методы привлечения клиентов. Образование в области маркетинга, финансов или юриспруденции может быть полезным, но не обязательным. Страховые компании часто предлагают специальные курсы для подготовки агентов.

Требования к соискателю

Сотрудник должен иметь хотя бы минимальные знания в сфере юриспруденции, маркетинга, экономики и психологии. Важно уметь вежливо и грамотно общаться с клиентами, поскольку работа связана с постоянным взаимодействием с людьми. Необходимо досконально разбираться в профильной терминологии.

Страховые компании отдают предпочтение кандидатам со средним специальным или высшим образованием в таких сферах, как:

  • Страховая деятельность и управление рисками.
  • Финансы и кредит.
  • Бухгалтерский учёт.
  • Маркетинг.
  • Гражданское и хозяйственное право.
  • Оценочная деятельность.

Обязанности страхового агента

Страховой агент выполняет:

  • Анализ и стимулирование спроса на услуги страхования.
  • Формирование и поддержание клиентской базы.
  • Предоставление консультаций в сфере страхования.
  • Оценку стоимости ущерба и объектов страхования.
  • Заключение страховых договоров с последующим контролем их исполнения.
  • Подготовку сопутствующих документов.
  • Определение рисков для страховой компании.
  • Анализ платёжеспособности страхователя.
  • Определение и устранение причин невыполнения договоров.
  • Обеспечение выплаты страховой премии, в некоторых случаях с её последующей инкассацией.
  • Своевременная подача отчётов.
  • Досудебное разрешение споров.

Преимущества профессии

Профессия страхового агента имеет немало плюсов:

  • Возможность самостоятельного формирования рабочего графика.
  • Обычно агент не привязан к офису и строгому графику. Это позволяет самостоятельно планировать свой день.
  • Размер заработной платы условно не ограничен.
  • Доход напрямую связан с выполненной работой. Чем больше договоров заключает агент и чем выше их суммы, тем более высокий у него доход. Если новичок обычно зарабатывает порядка 30000 руб. в месяц, то опытный, активный специалист спустя 3-5 лет может иметь доход 100000-300000 руб. и более. Обычно вознаграждение составляет до 30% от цены полиса.
  • Работа фактически является малым предпринимательством. Поэтому это хорошее начало для людей, желающий открыть собственное дело в кредитно-финансовой, страховой или оценочной сфере.
  • Возможность быстро пройти обучение. Необязательно получать высшее образование, можно пройти профильные курсы.
  • Постоянное повышение квалификации в процессе работы. Страховые нормы и предложения постоянно изменяется, поэтому активный специалист всегда обладает актуальной информацией, что положительно сказывается на его квалификации.
  • Работу можно совмещать с другой деятельностью. Так поступают многие новички, которые ещё не наработали клиентскую базу и опыт. Но спустя несколько лет времени на вторую работу уже не остаётся, а у хороших профессионалов отпадает и необходимость в ней.
  • Карьерные перспективы. Хороший специалист может устроиться в штат страховой компании и занимать руководящие должности. Многие открывают собственные агентства.
  • Возможность самостоятельно определять способы и инструменты для привлечения клиентов.

Минусы профессии

Работа страхового агента, хоть и предлагает множество преимуществ, связана с рядом существенных трудностей:

  • Постоянный поиск клиентов: стабильный заработок требует непрерывного поиска новых клиентов и поддержания отношений с текущими, при этом доход напрямую зависит от количества продаж.
  • Непостоянный доход: зарплата агента может значительно варьироваться из месяца в месяц, что обусловлено необходимостью регулярного заключения новых договоров для стабильного дохода.
  • График работы: часто агентам приходится проводить встречи с клиентами в вечернее время, в выходные и праздничные дни, что делает рабочий день ненормированным.
  • Стрессовые ситуации: профессия влечёт за собой постоянное общение с людьми различных характеров, в том числе конфликтными, что может приводить к стрессу и напряжению.
  • Постоянная готовность: агенты должны быть всегда готовы к встречам с клиентами, что затрудняет планирование личного времени, включая выходные и отпуска.
  • Постоянное обновление знаний: эффективная работа требует от агентов актуальных знаний о состоянии страхового рынка, потребностях клиентов и предложениях конкурентов.
  • Высокие требования к личным качествам: успешные страховые агенты должны быть уравновешенными, стрессоустойчивыми, пунктуальными, уверенными в общении, инициативными, способными быстро обучаться и приспосабливаться к изменениям. Они должны уметь эффективно предлагать и продавать продукты, разрешать конфликты, обладать личным обаянием и настойчивостью.
  • Выполнение планов: работа требует регулярного изучения аналитических материалов для подготовки идеальных предложений для клиентов, а также выполнения установленных страховыми компаниями планов продаж, несоблюдение которых может вести к снижению вознаграждений.

Кому подойдет профессия страхового агента

Стать страховым агентом может практически любой человек, даже без опыта работы. Профессия отлично подойдёт активным молодым людям, коммуникабельным и любящим общение. Также агенту важно уметь уважительно и грамотно вести диалог, убеждать и склонять других на свою сторону в процессе общения.

При этом работа агента довольно ответственная, требующая постоянного освоения новых знаний и навыков.

Начать зарабатывать в профессии можно практически сразу после обучения, но для высокого дохода придётся несколько лет нарабатывать и расширять клиентскую базу и  набираться опыта.

Профессия не подойдёт людям, предпочитающим спокойный ритм жизни и стабильный доход. В этой сфере зарплата зависит от эффективности и активности специалиста. Также работа противопоказана при трудностях в коммуникации с незнакомыми людьми.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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