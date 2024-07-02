Почему стоит менять страховую компанию по ОСАГО и сохраняется ли при этом КБМ

Сравни: покупать ОСАГО в разных страховых компаниях выгодно

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многие автовладельцы годами оформляют страховку в одной и той же компании, иногда из-за привычки, иногда из-за незнания альтернатив. Эксперты "Сравни.ру" посоветовали время от времени сравнивать стоимость своего полиса с другими предложениями на рынке, чтобы избежать переплат.

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Как рассчитывается стоимость ОСАГО

Стоимость ОСАГО рассчитывается с учётом следующих показателей:

Базовый тариф (Т) – устанавливается законодательно и варьируется в диапазоне, который меняется каждый год. Конкретная стоимость зависит от страховой компании.

Территориальный коэффициент (КТ) – выше в больших городах из-за увеличенного количества автомобилей.

Коэффициент безаварийной езды (КБМ) – снижается при безаварийном вождении и увеличивается после ДТП.

Коэффициент по возрасту и стажу (КВС) – ниже для опытных водителей.

Коэффициент по количеству водителей (КО) – стоимость полиса выше, если за руль может сесть любой водитель.

Коэффициент мощности автомобиля (КМ) – полис дешевле для маломощных авто.

Цены на полисы могут значительно отличаться в разных страховых компаниях из-за разницы в базовых тарифах.

Можно ли сменить страховую с действующим полисом

Да, и лучше делать это за 40 дней до окончания текущего полиса, чтобы заключить новый по выгодной цене. Сменить страховую можно без лишних бумаг, просто оформив полис в новой компании так, чтобы он начал действовать на следующий день после окончания предыдущего.

Сохраняется ли КБМ при смене страховой

Да, КБМ, который учитывает вашу безаварийность, контролируется Российским союзом автостраховщиков (РСА) и сохраняется при смене страховой компании. Также сохраняются и другие коэффициенты, такие как КТ, КВС, КО, независимо от вашего выбора страховщика. Отличаться будет только базовый тариф.