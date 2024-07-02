Почему стоит менять страховую компанию по ОСАГО и сохраняется ли при этом КБМ

Многие автовладельцы годами оформляют страховку в одной и той же компании, иногда из-за привычки, иногда из-за незнания альтернатив. Эксперты "Сравни.ру" посоветовали время от времени сравнивать стоимость своего полиса с другими предложениями на рынке, чтобы избежать переплат.
Стоимость ОСАГО рассчитывается с учётом следующих показателей:
Цены на полисы могут значительно отличаться в разных страховых компаниях из-за разницы в базовых тарифах.
Да, и лучше делать это за 40 дней до окончания текущего полиса, чтобы заключить новый по выгодной цене. Сменить страховую можно без лишних бумаг, просто оформив полис в новой компании так, чтобы он начал действовать на следующий день после окончания предыдущего.
Да, КБМ, который учитывает вашу безаварийность, контролируется Российским союзом автостраховщиков (РСА) и сохраняется при смене страховой компании. Также сохраняются и другие коэффициенты, такие как КТ, КВС, КО, независимо от вашего выбора страховщика. Отличаться будет только базовый тариф.
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